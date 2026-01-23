全球首見！北捷宣導新規定 進捷運勿用行動電源

北捷23日公布行動電源使用新規範，呼籲旅客進入捷運範圍內請勿使用行動電源並應妥善保管。（張珈瑄攝）

北捷自民國113年迄今，共發生5件行動電源自燃事件，3件發生於車廂上、2件在車站內。（張珈瑄攝）

近期國內外皆發生旅客搭乘捷運時行動電源自燃冒煙事件 ，北捷23日公布新規範及緊急處理方式，呼籲旅客進入捷運範圍內請勿使用行動電源並應妥善保管，若因使用或保管不慎導致發生失火等公共危險的情事，將依法究辦及求償；另北捷已於全線117個車站配置行動電源滅火緊急應變工具，站務人員可於第一時間處置。

北捷16日晚間有旅客的行動電源冒煙，車上450名旅客須換乘後續列車，引起旅客恐慌；日本東京地鐵日比谷線21日上午，也傳出列車車廂內行動電源起火，導致日比谷線一度全線暫停行駛。

北捷安全衛生處長林榮輝表示，自民國113年迄今，共發生5件行動電源自燃事件，3件發生於車廂上、2件在車站內，雖然無造成擴大危害，但還是呼籲民眾若將行動電源放在包包或外套內，須重視自身及其他旅客和捷運系統的安全，目前仍以宣導性質為主，如果同仁巡視過程發現旅客使用行動電源，將予以委婉勸導和制止。

林榮輝說，目前國內外軌道業均未禁止攜帶行動電源，航空公司則有明確禁止飛航途中使用行動電源，為了公共安全，北捷正式公告宣導進入捷運系統勿使用行動電源充電，並應購買符合國家標準且通過檢驗的合格行動電源，如果行動電源有變形或異常發熱，也勿帶進捷運系統。

北捷已於全線117個車站配置行動電源滅火緊急應變工具，站務人員可於第一時間處置。（張珈瑄攝）

若因使用或保管不慎導致發生失火等公共危險的情事，將依法究辦及求償。（張珈瑄攝）

林榮輝說，根據消防專業指導，鋰電池一旦發生熱失控，可將起火的行動電源完全浸泡於裝冷水水桶，快速降溫阻止復燃，北捷已於全線車站配置鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水，一旦有行動電源自燃、冒煙事件，即依消防單位建議進行緊急處置，並立刻通報110、119。

