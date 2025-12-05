全球首見！AI預測震波治療效果 48歲女肩鈣化性肌腱炎改善

高雄長庚醫院研發人工智慧系統，能精準預測肩鈣化性肌腱炎患者接受體外震波治療的效果，準確率高達九成以上。該研究團隊分析超過四百例病患資料，建立預測模型，為全球首篇以人工智慧預測此類治療效果的研究，成果已刊登於國際知名期刊。

肩鈣化性肌腱炎是常見的肩部疼痛病症，根據國外研究顯示，盛行率約為百分之二點五至百分之十。高雄長庚醫院骨科部運動醫學科醫師周文毅表示，若以台灣人口估算，約有五十八點八萬至二百三十五萬人可能受到影響，而此疾病與退化、內分泌或代謝相關疾病有關，女性患病比例較高，好發於三十至六十歲族群。

「最常見的發生位置是旋轉肌群中的棘上肌，而旋轉肌是肩部力量、穩定度與活動度的重要結構。」周文毅副教授解釋，體外震波治療雖已被證實能有效改善症狀，但臨床追蹤發現，治療滿意度僅約六至七成，關鍵在於病人疼痛時間長短與鈣化物質大小。

為提升治療精準度，周文毅率領團隊首度結合人工智慧機器學習技術，開發出預測體外震波療效與負向預後因素的AI模型。該系統納入性別、年齡、症狀持續時間、鈣化大小與型態、功能與疼痛指數等臨床變數，能在治療前預測療效，讓醫療更具科學依據。

四十八歲的王小姐就是受惠者之一。她在貿易公司擔任行政主管，四個月前開始右肩不適，初期僅在穿脫衣服時感覺卡卡，後來嚴重到夜間睡覺翻身都會痛醒。經地方診所確診為肩旋轉肌腱鈣化性肌腱炎後，接受三個月的藥物與復健治療，症狀仍未見顯著改善。

肩鈣化性肌腱炎是常見的肩部疼痛病症，根據國外研究顯示，盛行率約為百分之二點五至百分之十。(圖/長庚醫院)

轉診至高雄長庚醫院後，周文毅透過人工智慧輔助分析系統評估，確認王小姐屬於體外震波反應良好族群。接受治療後，她在三週內疼痛明顯緩解，手臂活動恢復靈活，約三個月後已能回復正常生活。

周文毅的研究成果已分別刊登於二○二四年國際期刊《Orthopaedic Journal of Sports Medicine》（骨科排名前百分之二十九）及二○二五年《Journal of Shoulder and Elbow Surgery》（骨科排名前百分之二十）。這是全球首篇以人工智慧預測體外震波治療肩鈣化性肌腱炎療效的研究。

「AI技術的導入能協助醫師在治療前預測療效，讓治療更具科學依據與效率。」周文毅提醒民眾，若出現持續肩痛、夜間疼痛或手臂活動受限，應及早就醫診斷與治療，避免拖延影響生活品質。他強調：「早期診斷、精準治療，是恢復生活品質的關鍵。」

