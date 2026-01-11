全球首開第一槍！印尼封殺馬斯克 AI 聊天機器人：Grok 色情影像漏洞

國際中心／程正邦報導

馬斯克旗下公司xAI開發的聊天機器人Grok，因未限制生成未成年情色影像遭抨擊。（圖／翻攝自Grok）

在全球 AI 技術急速狂飆的當下，印尼政府於 1 月 10 日投下了一顆震撼彈。印尼當局正式宣布，全面封鎖由特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下 xAI 公司所開發的聊天機器人「Grok」。這項禁令讓印尼成為全球第一個針對 Grok 採取斷然封鎖措施的國家，也再度引發國際社會對 AI 生成內容安全性的高度辯論。

防護形同虛設？AI 竟成不雅圖產地

根據《路透社》報導，印尼政府此次封鎖行動的核心原因，在於 Grok 的影像生成功能被指控缺乏必要的過濾機制。外界質疑，該系統不僅能輕易產生具強烈性暗示的內容，甚至涉及衣著暴露的兒童影像，這已嚴重觸及保護兒少的道德紅線。這類安全防護的漏洞早已引起各國監管單位的怒火，從歐洲到亞洲已有多個政府公開譴責 Grok，並相繼啟動相關法律調查。

廣告 廣告

馬斯克的AI工具Grok成為「虛擬性虐」的幫兇，而其中一名受害者竟是馬斯克其中一名兒子的媽、作家聖克萊爾。（圖／翻攝自X平台 @PoliticsOnX）

xAI 承認漏洞 馬斯克反擊：用戶應自負法責

面對排山倒海的壓力，xAI 公司日前坦承系統防護機制確實出現瑕疵，導致特定指令下會生成不當影像。雖然該公司隨即宣布將影像編輯功能限制於付費用戶，並宣稱正在進行修復，但似乎無法平息各界的疑慮。

對此，馬斯克在 X 平台上強硬回應，他認為利用 AI 製作非法內容的人，應承擔與上傳非法內容相同的法律責任。xAI 官方帳號也以一句「傳統媒體在撒謊（Legacy Media Lies）」冷嘲熱諷，這種傲慢的態度進一步激化了與監管方的緊張關係。

Grok推AI伴侶Ani穿黑絲狂晃，因太情色被要求下架。（圖／翻攝自XXX網站）

守護數位尊嚴 印尼通訊部傳喚 X 說明

印尼通訊與數位部長哈菲德（Meutya Hafid）立場堅定地表示，政府絕對無法容忍未經同意的「性深偽（Deepfake）」影像。哈菲德指出，這類 AI 產物嚴重侵犯人權與人格尊嚴，更破壞了數位空間的安全。據悉，相關單位已正式傳喚社群平台 X 的人員進行說明。身

為全球穆斯林人口最多的國家，印尼對於網路猥褻與非法內容向來採取「零容忍」態度，此次針對 Grok 的封鎖令，也被國際間視為數位主權與道德治理的重要標竿。目前 X 平台與馬斯克團隊仍未提出具體的合規方案，全球其他國家是否會跟進印尼的做法引關注。

更多三立新聞網報導

溪山驚魂！士林貨車連環撞「1打10」慘翻覆 44歲運將酒測值曝遭法辦

「詐騙教父」陳志押解送中 神祕名媛清空帳號遭肉搜：疑為太子集團董娘

美前國防官員：海馬士搭配國造潛艦 台灣正握緊「終極不對稱武器」

川普嚇壞柬埔寨！太子集團陳志遭押送中 他揭下場：從地球消失

