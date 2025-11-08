全球驚豔！大陸新款人形機器人 「貓步」走路如真人
大陸機器人再有突破，小鵬汽車在2025年11月5日小鵬第七屆科技日上，展示了全新一代人形機器人IRON，這款機器人以高度擬人的貓步行走，引發全球關注，不少網民還以為是真人扮演機器人。
綜合陸媒報導，小鵬汽車董事長何小鵬隨後發布一鏡到底的視頻展示機器人內部構造，包括背部晶格肌肉控制器、手部諧波關節等，明確否認真人操控。
何小鵬在發布會上表示，這款新一代人形機器人IRON首發全固態電池，並搭載3顆圖靈晶片和物理世界大模型，融合VLT、VLA、VLM三大核心能力，實現對環境的即時感知、理解與反饋。
IRON能以自然流暢的動作和高度還原的人體姿態完成「貓步」展示，研發團隊通過增加腳尖被動自由度，讓IRON實現了輕盈、輕柔的步伐，絲滑程度仿佛在太空漫步。
何小鵬說，全新一代IRON是最擬人的人形機器人，擁有「骨骼-肌肉-皮膚」：仿人脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮膚、頭部3D曲面顯示、仿生靈動雙肩，身體具備82個自由度，手部採用行業最小諧波關節，能實現22個自由度的精細操作。性能出眾，可實現對話、行走、交互等高階智慧，並率先搭載全固態電池，極致輕量化和安全。
許多網友看了這款機器人的行走深覺不可思議，專家指出，目前全球領先的機器人公司如美國波士頓動力、大陸的宇樹等公司已展示過機器人跑跳、後空翻或跳舞、武打等複雜動作，但專注時尚步態的研究較少。小鵬的IRON機器人「貓步」，可能依賴高精度感測器、即時運動規劃演算法以及輕量化材料，但視頻中的機器人行走環境平坦，尚未展示在複雜地形下的適應性。
更多udn報導
迴旋鏢打自己？ 白宮會議「川普打瞌睡」被搶拍
老師高鐵上改作業 「紅筆刷刷響」2度被要求小聲
家屬未掛號闖診間遭拒嗆「缺錢」 醫不忍怒反擊
昔讚國手尪1天6次！女星認婚變 抓包老公偷吃
其他人也在看
《大陸產業》宇樹：海內外合作 打造機器人AGI
【時報-台北電】人形機器人近年發展快速，市場關注何時能迎接大規模商業應用。大陸該產業明星企業宇樹科技CEO王興興表示，機器人發展最大的困難，是「模型甚至是數據的量都不太夠用」，為解決該問題，公司正在探索研發並與國內外企業合作，打造機器人領域的「通用模型」。 今年兩家杭州企業深度求索（DeepSeek）及宇樹科技，因旗下產品爆紅受到全球矚目後，「杭州六小龍」成為大陸新興科技企業發展突飛猛進的代名詞，六家企業也深受市場關注。在此背景下，2025年世界互聯網大會烏鎮峰會7日首次舉辦「六小龍烏鎮對話」，討論各企業所在產業趨勢。 提到人形機器人發展，王興興十分樂觀，在全球努力推動下，「具身智慧相關的很多科幻故事已變成事實」，明年和後年有機會迎接更多驚喜。 針對上述模型與數據不夠用問題，王興興解釋，因為現在每家企業的機器人，產生的數據都不一樣，例如機器人工作時，鏡頭應該裝在胸前還是頭上，做法不一。 具身智慧所需的模型結構，包括怎麼採集、採集多少數據，如何把好的數據篩選出來訓練，沒有統一標準，目前全世界都在探索階段。 不過王興興樂觀表示，回望過去幾年AI所取得的進步，都出現快速且翻天覆地的變化。該公時報資訊 ・ 11 小時前
香港小學允許簡體字作答！梁振英怒批6字
[NOWnews今日新聞]香港日前有小學公告允許學生在校內考試使用簡體字作答，主因是為中國來港的插班生提供友善評核環境，引發家長反彈。香港前特首梁振英也直言，香港回歸前就討論過保留繁體字，批評校方做法...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
德語媒體：德企為何難擺脫對中國原材料的依賴？
德企為什麼不從中國之外的其他地方采購原材料？德國《商報》分析了德國企業供應鏈為何高度依賴中國的問題，另外，在線零售商Shein因銷售爭議商品也成為德媒關注焦點。德國之聲 ・ 5 小時前
總統：啟動健康台灣深耕計畫 讓國人活得更健康
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）迎戰超高齡化社會，總統賴清德上任以來持續推動「健康台灣」國家重要政策，他今天說，將透過提高健保總額、啟動5年共489億元「健康台灣深耕計畫」，讓國人活得更久更健康。中央社 ・ 9 小時前
今彩539第114271期開獎
（中央社台北8日電）今彩539第114271期開獎，中獎號碼34、07、08、26、09。3星彩中獎號碼773，4星彩中獎號碼2481。中央社 ・ 7 小時前
茵聲曝擇偶條件！「收入至少20萬」3原因全說了
茵聲曝擇偶條件！「收入至少20萬」3原因全說了EBC東森娛樂 ・ 7 小時前
健保補充費改革暫緩! 石崇良:健保永續 改革持續
政治中心／林靜、欒秉宙 台北報導衛福部長石崇良，因為健保補充保費改革，未先與社會及相關部會妥善溝通引發批評、政策喊卡。風波後今（8號）上午他和總統賴清德首度同台出席醫學活動，總統致詞強調提高健保總額，讓石部長進行醫療給付時更有彈性，展現支持。而石崇良則回應，台灣健保不會倒、但健保也必須持續改革。民視 ・ 10 小時前
桃園南門市場大火第3天！逾50攤水電待復原 市府力拚週末完成搶修
經發局說，較緊急部分分2階段，首階段斷水斷電約有100多攤，其中51攤受損嚴重尚待修復，其餘還有50多攤若水、電修復就能營業，但需要專家鑑定送電是否安全，若評估無虞，這周就能修復。至於第2階段則是中繼市場或是原有市場修復後繼續營業，但仍需結構技師評估報告後，才會與...CTWANT ・ 7 小時前
習近平出訪隨扈送三寶、王毅護駕！外網熱議
[NOWnews今日新聞]中國國家主席習近平上月30日至本月1日在韓國出席APEC峰會，許多漏網鏡頭都吸引注意。有鏡頭補抓到，習近平入座後，隨扈馬上遞上三件物品；而另一段馬來西亞首相安華與習近平打招呼...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
逾30億噸鐵礦啟動 專家曝：中國未來將主導市場
逾30億噸鐵礦啟動 專家曝：中國未來將主導市場EBC東森新聞 ・ 11 小時前
流感疫苗接種破500萬人 羅一鈞：部分縣市12月恐用罄
民眾施打流感疫苗踴躍，疾管署長羅一鈞今（11/8）表示，統計至11月6日，全國公費流感疫苗接種已達515萬劑，剩餘153萬劑，如果打氣不減，部分縣市估計12月初至12月中旬可能用罄，呼籲符合資格民眾要打要快。太報 ・ 6 小時前
波城失守在即 俄蠶食致烏東頓巴斯防線告急
（中央社倫敦6日綜合外電報導）烏克蘭東部重要據點波克羅夫斯克在俄軍蠶食下即將失守，將是俄國兩年多來在戰場最大領土收穫。分析指波克羅夫斯克攻防戰反映消耗戰略，俄烏雙方在比誰能先耗盡對方軍事資源。中央社 ・ 1 天前
辦峰會拉攏中亞五國 川普盼擴大美國稀土供應
美國總統川普6日於白宮舉行中亞五國峰會，邀請哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克及土庫曼總統出席，這是中亞五國領袖首次齊聚白宮，美方希望透過拉攏中亞五國，擴大美國的稀土供應，並抗衡中俄在當地的影響力。此台視新聞網 ・ 6 小時前
21歲新手媽遭殺害丟化糞池！前士兵13年後被控謀殺
21歲新手媽遭殺害丟化糞池！前士兵13年後被控謀殺EBC東森新聞 ・ 6 小時前
戴資穎時代結束！英知名球評：願妳下個人生篇章依舊幸福 一票網噴淚
台灣羽球傳奇名將「小戴」戴資穎昨（7）日在臉書震撼宣布「高掛球拍退役」，結束球員生涯。其實在去年年底膝蓋動刀後便有跡可循，因為戴資穎再沒有出戰任何國際賽事；粉絲相當不捨，同時也給戴資穎最溫暖的祝福，現在知名英國球評也發文感念，「她更值得被銘記的，是那份不論輸贏、始終如一的體育精神。戴資穎博士，退休快樂。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
日本猛熊一掌打凹引擎蓋！闖入旅館大搞破壞
[NOWnews今日新聞]日本今年熊害相當嚴重，至今已有13人遭熊襲擊死亡，而熊攻擊的場面也是令人膽顫心驚。山形縣7日一間山區溫泉旅館遭熊闖入，櫃檯、廚房、和室全都遭到嚴重破壞；北海道6日晚間也有工作...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
馬斯克想蓋大型晶圓廠！黃仁勳「1句點破」喊不可能：想取代台積電太難
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）最近向股東宣布，想蓋一座超大型晶片工廠，替自家生產晶片，目標是未來每個月能做出一百萬顆。不過，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台灣受訪時回應說，要做到台積電（TSMC）那種水準，幾乎不可能。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
中國部分恢復安世晶片出口 歐盟：汽車業憂慮緩解
（中央社華盛頓8日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會今天表示，中國當局已確認部分恢復安世半導體（Nexperia）晶片的出口，舒緩了先前讓汽車製造商憂心的封鎖禁令。中央社 ・ 1 小時前
范雲還原蕭美琴歐洲議會演說現場：保密背後的兩大原因
副總統蕭美琴7日晚間現身比利時首都布魯塞爾，並於「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會發表演說，但事前保密到家。民進黨立委范雲8日表示，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭美琴離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。中時新聞網 ・ 7 小時前
桃園宗教文化與體育共榮「雙媽會」應援樂天奪冠成焦點
樂天桃猿隊勇奪 2025 年中華職棒總冠軍，拿下隊史第8座總冠軍、也是球團自樂天接手後的第一座冠軍。今(8)日上午，桃園市政府體育局長許彥輝、民政局副局長藍品畯，陪同樂天桃猿領隊牧野幸輝偕同前往桃園慈護宮向媽祖還願並報告奪冠佳績，感謝媽祖一路庇佑。 民政局表示，台灣大賽不僅是職棒比賽，桃園電子報 ・ 13 小時前