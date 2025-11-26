全球高教變局 2025 私立大學校院校長會議共識
【記者 沁諠／台北 報導】為共同回應全球高教變局、少子化衝擊與境外學生快速成長所帶來的輔導與治理挑戰，私立大學校院校長於 11 月 21 日齊聚天主教輔仁大學舉辦「2025私立大學校院校長會議」。教育部常務次長朱俊彰、高等教育司廖高賢司長、國際及兩岸教育司李毓娟司長親臨致詞與聆聽意見，私立教育事業協會理事長唐彥博校長、私立學校文教協會王育文理事長、國立臺灣科技大學王朝正副校長代表中華民國國立科技大學校院協會、聖母醫護管理專科學校學務處主任蔡坤達代表專科學校教育聯盟等列席，並由輔仁大學藍易振校長致歡迎詞，各校校長、副校長、學務主管、國際長與一級主管親自出席，針對境外生支持機制與招生策略提出重要觀察與共同願景，並達成本年度之重要共識。
朱次長於開幕致詞指出每年約 6000-7000 的國際專修生，教育部許多校長對國際招生及留台之法規彈性需求教育部均已理解，目前已對於重點系所優先處理，重點有二：語文能理解（中、英文均可），且能對國際生有好的對待。教育部也提出 65 億對公私立大學教育特別預算經費的補助，希望以學生人數為基礎的換算方式，在六月底至七月初能直接對學校老師的薪資與基本水電費有所協助，而不必另提計畫。另外，就私校法第 62 條之修正，也透過多方溝通，希望能有進展的空 間。至於大學法之修正版本，對大學之治理非常重要，也希望私校能提出對大學治理法制面與宏觀面之討論。
本次會議以「國際學生之招生與輔導管理機制」為主軸，強調台灣私立大學在快速變遷的國際教育環境中，不應只求「招得到」，更應確保「留得住、學得好、走得遠」，使境外生真正融入台灣社會、成功完成學業，並成為台灣的未來人才。今年度會議由靜宜大學林思伶校長及東海大學張國恩校長主持，綜合主題演說主講人銘傳大學李藍瑜國際暨產推副校長、與談人淡江大學陳小雀國際事務副校長、義守大學江育真國際長、中國文化大學李亦君學務長，以及東海大學廖敏旬國際長之經驗分享，在招生方式上包括政府獎學金、與財團法人高等教育國際合作基金會之合作、校際合作與姊妹校推薦海外教育展、社群媒體經營、實體廣告、線上說明會、優質良好的口碑、提供多國籍、多文 化、多語言的學習環境等均為值得注意之策略。綜合招生與輔導管理之經驗，國際學生快速成長，招生轉向「從入境到融入」的全旅程支持。另方面，輔導需求急遽升級，而輔導體系需從「分工」轉為「整合」，國際教育品牌更需從「招募」走向「全程陪伴」。
在本次會議中，亦選出以南華大學代表私立大學校院協進會承辦 116 年全國大專校院校長會議，協進會各校以表達祝福與感謝之意，期待能促成高教環境之更進一步開展。
本次會議討論達成共識如下：
一、就私立學校法第 62 條之修法，私校協進會將會持續向立法院各黨 團，包括執政黨黨團進行溝通，並懇請教育部持續協助與黨團溝通，也期待立法院各黨團能夠以更平權而開放之態度對待私立大學。
二、對於大學法或私立學校法如有相關修法，私校協進會應積極面對，應更集中能量細細思量，將具體之各項修正細節的意見，邀請對大學法有研究之法律專家對修正細項全部列出討論，也建議校長們與董事會討論，必要時應提出私校之主張。
三、對國際學生來台各校應盡力進行輔導，惟如有學生個人之逾時打工等各項違規情事，應釐清相關的法律責任，使應負責任者如學生本人或雇主負擔責任。（照片記者沁諠翻攝）
