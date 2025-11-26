全球鯤鯓王聯誼大會暨紀念活動落幕 古亭五府宮感謝參與夥伴協助

第七屆第四次全球鯤鯓王聯誼大會暨15週年紀念活動已於日昨圓滿落幕。台北古亭五府宮表示向所有支持、協助與參與的夥伴，致上最誠摯的感謝。

台北古亭五府宮表示，首先感謝全球鯤鯓王聯誼會總會—南鯤鯓代天府對本次活動的協助與配合。在場地、行政程序、相關事宜的協調與指引上，總會提供許多支援，使五府宮得以順利完成多項籌備工作。

五府宮也向各項協力團隊表達由衷謝意。從場佈、音響燈光、主持、司儀、表演者、餐飲、攝影、交通等，所有合作單位皆展現高度專業，並在活動過程中保持穩定與細心，也都會主動提醒需注意的細節，讓我們的用心能在本次聯誼會一一呈現。

同時也要特別感謝所有全心投入的志工夥伴。從前置準備、現場接待、動線引導到後勤支援，志工們以熱情、耐心與責任感全力協助，是本次活動能夠順利運作的重要力量。

五府宮誠摯感謝來自全球海內外的會員宮、姊妹宮及友誼宮蒞臨參與。大家不辭辛勞專程前來，使十五週年的全球鯤鯓王聯誼會更加熱鬧、盛大且更具意義。因為有你們的參與，這場盛會才完整。

本次聯誼會亦完成了總會長、北區會長、中區會長與南區會長的改選。古亭五府宮主任委員簡豫樺蒙各宮信任，當選第八屆的北區會長。古亭五府宮將以此為責任與榮譽，持續配合總會及各區會長與各宮廟共同推動五府千歲信仰文化的延續與發展。