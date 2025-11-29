全球「三大危險區」近期規模6地震頻仍 專家：恐出現9以上強震

自1900年以來，全球共觀測到5起規模9以上地震、99起規模8以上地震。（示意圖／unsplash）

印尼蘇門答臘27日下午12時許發生規模6.6地震，震源深度為25公里；美國阿拉斯加28日凌晨1時許也發生規模6.0地震，震源深度約69公里，是當地自2021年以來規模最大地震。對此，前中央氣象局地震測報主任郭鎧紋指出，1900年至今，全球共觀測到5起規模9以上地震、99起規模8以上地震，目前地球已進入「第二波地震活躍期」，未來蘇門答臘、阿拉斯加、日本海溝恐出現規模9以上強震。

郭鎧紋表示，近期蘇門答臘、阿拉斯加地震規模雖不大，但該區域附近過去都曾發生過規模9以上強震，包括阿拉斯加1964年曾有規模9.2強震，相當於釋放3.2萬顆原子彈能量，蘇門答臘外海2004年則發生過規模9.1強震，約2.26萬顆原子彈的威力。

郭鎧紋說，研究數據顯示，自1900年以來，全球共發生5起規模9以上地震，而這「五大危險區」也創下「五大傷口」，除發生在阿拉斯加、蘇門答臘的強震外，其中3起分別是堪察加半島1952年規模9.0強震，約釋放1.6萬顆原子彈；智利1960年規模9.5強震，相當於9.05萬顆原子彈能量；日本海溝2011年3月11日規模9.1強震，相當於2.26萬顆原子彈的威力。

郭鎧紋指出，「第一波地震活躍期」集中於1952至1964年，共出現3起規模9以上地震，「第二波地震活躍期」則從2004年開始，預估未來還會有規模9以上強震，但時間難以確定。

郭鎧紋示警，日本岩手縣外海近期出現規模6.8、6.4、6.0地震，而今年11月蘇門答臘、阿拉斯加跟日本海溝3個危險區都發生過規模6以上地震，因此要留意近期可能出現規模7以上地震，未來更有機會出現規模9以上強震。

