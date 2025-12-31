全球「最賺錢公司」排行榜出爐！台積電「利潤505億美元」擠進前10

財經媒體《資本視覺》（Visual Capitalist）日前公布2025年全球最賺錢公司排名，Alphabet（字母控股，Google 母公司）拿下第1名，台灣「護國神山」台積電（2330）也上榜，排名第10。

根據《資本視覺》報導，該榜單是依據企業截至2025年11月過去12個月的淨利，進行排名；與往年一樣，科技公司佔據榜單前列，Alphabet高居榜首，蘋果（Apple）和微軟（Microsoft）緊追在後。報導指出，這些企業受惠於高毛利的數位服務、廣告平台及企業級軟體業務，具備高度規模化優勢，使獲利能力持續擴大。

廣告 廣告

根據榜單，輝達（NVIDIA）排名第4，以高達53.7%的獲利率表現突出，凸顯AI晶片需求持續升溫，正深刻重塑全球半導體產業版圖。整體來看，美國主要科技企業合計的年度獲利規模已高達數千億美元，甚至超越部分國家的整體產業獲利水準。

沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）排名第5，是全球獲利能力最強的非科技營運商，能源生產收入高達956億美元。6至10名則依序為亞馬遜（Amazon）、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）、Meta 、摩根大通（JPMorgan Chase） 、台積電。

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

禁中資「台灣IC恐2025消失」？！林楚茵諷國民黨「地獄級反指標」：唱衰台積電10年、股價狂飆10倍！

宣布2奈米製程第四季如期量產！台積電：N2及其衍生技術將進一步擴大技術領先優勢