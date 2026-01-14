全球「眾包」搜尋外星文明 歷時21年縮小到100個可疑訊號

〔編譯管淑平／綜合報導〕國際合作尋找外星智慧文明的「搜尋地外文明計畫」(SETI)，利用全球民眾的電腦閒置時間，尋找可能的先進外星文明訊號，數十年來累積超過百億個訊號，現在研究團隊分析後，篩選出100個訊號值得進一步探究，已展開後續觀測。

科學新聞網站「Phys.org」13日報導，全球數百萬人提供加州大學柏克萊分校發起的SETI@home研究計畫，利用電腦閒置運算力，分析研究團隊利用阿雷西博望遠鏡(Arecibo Observatory)於天文觀測之餘被動蒐集的無線電訊號，尋找可能來自外星文明的「技術特徵」訊號。

1999年到2020年間，SETI計畫共累積多達120億筆探測結果，研究團隊歷時10年分析，篩選到大約100萬個「候選」訊號，再進一步找出其中100個值得深入探究的，從去年7月起動用中國的500米口徑球面無線電望遠鏡(FAST)，指向這些訊號觀測。

SETI計畫主任柯佩拉(Eric Korpela)說，搜尋無可避免會產生數以十億計的可能訊號，真正挑戰在於開發出演算法，有效排除因雜訊或無線電干擾而產生的假訊號，而不錯失來自遙遠太空文明發出的真正訊號。

他指出，目前幾乎所有的這類搜尋計畫都假設，一個文明若想引起其他文明的注意，會先在一段非常狹窄的頻率範圍內發出功率極高的訊號，再透過鄰近頻段傳送訊息，為了提高被探測到機率，這樣的訊號應會出現在天文學家本就會用來觀測宇宙的頻率上，最有可能的就是約21公分的無線電波長。

柯佩拉說，一旦有人探測某處傳來這種窄頻訊號，他們就會動用所有可用的望遠鏡指向那片空域搜尋，不過「到目前為止，這種情況從未發生。我想，如果真的發生過，我們會早就知道了」。

目前，這100個訊號的最終分析結果尚未出爐，SETI計畫共同發起人、電腦科學家安德森(David Anderson)也承認，他不預期會找到外星智慧文明訊號，但是，他認為，SETI計畫成果已為未來搜尋計畫提供經驗，並點出目前的工作潛在問題，「我們可以說，我們建立了一個新的搜尋敏感度水準，若宇宙中曾出現功率高過某個門檻的訊號，我們理論上應該已能探測到了」。

