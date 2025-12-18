全球「資料中心」競相上太空 葛如鈞批政府仍在地面爭水搶電

【警政時報 包克明／臺北報導】立法院教育及文化委員會今（18）日進行國家科學及技術委員會業務報告質詢，國民黨立法委員葛如鈞針對我國AI算力建設與太空科技政策提出嚴正質疑，直指國科會對外說明「只談耗電、不談算力」，企圖以專有名詞混淆視聽，要求政府必須對人民誠實交代國家科技實力現況，當場讓國家科學及技術委員會政務副主任委員林法正承認說法有誤。

葛如鈞指出，在全球 AI 運算能力高速競逐的當下，各國早已以「算力表現（PetaFLOPS）」作為核心指標，台灣卻仍停留在僅談「耗電量（MegaWatt）」。(圖／葛如鈞國會辦公室)

葛如鈞指出，在全球 AI 運算能力高速競逐的當下，各國早已以「算力表現（PetaFLOPS）」作為核心指標，台灣卻仍停留在僅談「耗電量（MegaWatt）」，國科會近期對外發布的相關新聞稿，刻意迴避實際算力數據，連基本的科技內涵都說不清楚。他直言，國科會連「大內宣」都做不好，副主委更以專有名詞試圖「呼嚨人民」，讓民眾無從判斷真實科技水準，甚至可能「讓賴總統顏面盡失」。

國家科學及技術委員會政務副主任委員林法正答詢被葛如鈞委員當場糾錯。(圖／葛如鈞國會辦公室)

副主任委員林法正於答詢時辯稱，「現在 GPU都是用MegaWatt 來看」、「TOP500 主要仍是CPU的超級電腦」，試圖以技術語言帶過。葛如鈞當場出示TOP500超級電腦排行榜資料反駁。他指出，全球排名第一的系統即為GPU為核心的AI運算架構，並非 CPU為主。當場讓林副主委承認說法有誤。

葛如鈞形容，這就像一輛汽車只強調油箱容量，卻完全不說馬力與效率，「根本無法代表真正的性能」。他進一步批評，「晶創26」計畫的相關說明幾乎完全避談算力數字，只談耗電功率，形同刻意遮掩。對此，林法正副主委承諾，未來將同步揭露算力與耗電數據。葛如鈞對此表示肯定，並強調國家應正視不足、勇於揭露，才能真正迎頭趕上，無須躲藏或粉飾。

除 AI 算力議題外，葛如鈞也點出全球太空科技的新趨勢。他指出，SpaceX、Blue Origin、Amazon、Google 等科技巨頭，已著手布局「太空 AI 資料中心（Space-based AI Data Centers）」，預期 2027 年將有首顆商業化衛星問世。他呼籲，台灣應將此趨勢正式納入太空第三期中長程政策規劃，否則恐在下一波科技競爭中再次落後。

對此，國科會與國家太空中心回應，已於 11 月 29 日發射的衛星中，進行 GPU 上太空運作的初步測試，未來將持續觀察穩定性，作為後續研發基礎。葛如鈞肯定相關嘗試，但仍強調政策資訊揭露與整體佈局必須「再積極一點」，尤其應讓國內科技人才與產業有參與空間，避免錯失關鍵機會。

在人才培育方面，葛如鈞也提出嚴正批評。他指出，智慧機器人推動方案每年僅投入約三千萬元，培育約 60 名碩博士，誘因不足，且缺乏具體成效檢驗機制。他要求國科會提出可量化的 KPI，包括就業率、薪資成長與產業對接成果，並建議參考《全球人才競爭力指數（GTCI）》排名第一的新加坡制度。林法正副主委則承諾，三個月內完成新加坡 AI 人才制度的比較分析報告。

葛如鈞表示，AI 與太空科技不只是產業議題，更是攸關國家競爭力的核心戰略，不能容許官員用錯誤術語「呼嚨人民」。當全球資料中心逐步走向太空，台灣卻仍在地面爭水、搶電，政府應立即啟動全面盤點與中長期規劃，才能真正落實 AI 新十大建設。

