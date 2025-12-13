全球「Z世代革命」怒火持續延燒！保加利亞政府撐不住，成為首個被年輕人推翻的歐洲政權

在近幾週接連爆發的大規模反貪腐示威下，保加利亞總統熱利亞茲科夫（Rosen Zhelyazkov）11日突然宣布辭職，承認「人民的聲音」已經無法忽視，成為歐洲第一個倒於Z世代示威的政權。

熱利亞茲科夫是保加利亞5年內的第6位總理，他在國會首訪時引用拉丁語古諺說：「Vox populi, vox dei（民意即天意）」，並表示：「我們必須回應人民的要求，而他們的要求就是讓政府下台。」這項決定來得非常突然，根據《紐約時報》，國會準備在幾分鐘後對他的政府進行不信任投票。

過去一個月，數以萬計的保加利亞人走上街頭，不僅在首都首都索菲亞（Sofia），全國各地也罕見地同步響應示威。雖然抗議者橫跨不同年齡，但普遍認為年輕人的比例異常地高，而年輕族群向來不是保加利亞政治動員的主力。

2025年12月1日。在保加利亞首都，人們參加了反對明年預算案的抗議活動。（AP）

《華爾街日報》指出，今年以來因為所謂Z世代（Gen Z）上街示威造成政府垮台、政權撼動的情況屢在全球上演。亞洲尼泊爾、非洲馬達加斯加的政府數月前就因青年示威而倒台；在印尼和菲律賓，因政治菁英享有特權而引發的大規模示威席捲街頭；在非洲的坦尚尼亞，青年主導的反政府抗議則遇武力鎮壓染血。

2025年9月9日，尼泊爾加德滿都，抗議群眾衝入政府機關所在地「辛哈杜爾巴」（Singha Durbar）後縱火，現場民眾自拍並歡呼，抗議社群媒體禁令與政府貪腐。（美聯社）

如今憤怒的Z世代抗議者在歐洲取得首勝，讓巴爾幹半島的保加利亞成為最新動盪熱點。熱利亞茲科夫11日宣布聯合內閣總辭，距離保加利亞預定明年1月1日加入歐元區僅半個月。雖然政府垮台不會影響該國正式改用歐元的時程，但這讓保加利亞長達4年的政治動盪再度延長——該國在短短4年內已經舉行了7次國會選舉，而熱利亞茲科夫今年1月才上任。

2025年12月1日。在保加利亞首都，人們參加反對明年預算案的集會並舉著寫有「還有多少謊言？」、「未來不是交易」、「民主不是獨裁」和「預算是公開的，利益是私人的」標語。（AP）

新選舉可能改變保加利亞的外交路線

熱利亞茲科夫這個親歐的內閣倒台後，保加利亞未來數月內恐怕又得提前大選，很可能改變該國的地緣政治方向。

《華爾街日報》指出，其中最可能受益的人，是保加利亞當前最受歡迎的政治人物——現任總統拉德夫（Rumen Radev），他預計將會成立自己的政黨，並有可能在下次國會選舉角逐更大的權力。

保加利亞總統拉德夫（Rumen Radev）。（AP）

拉德夫是前空軍飛行員，對西方支持烏克蘭一事一直持批評態度；今年稍早甚至說烏克蘭的前景「註定失敗」。

抗議導火線：2026年預算案

這場示威的直接爆點，是因為明年預算案計畫提高稅金與社會保險費，用來支應更多公共支出，但許多人質疑這會加深政府的腐敗與浪費。《紐約時報》指出，這也將會是保加利亞採用歐元後的第一份預算，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）上個月預測，短期內可能會推升該國通膨。

保加利亞的人口約650萬，自2007年加入歐盟（EU）後，不僅是聯盟中最貧窮的國家之一，貪腐問題也長年未獲解決。根據「國際透明組織」多（Transparency International）多年來的評比，保加利亞一直是歐盟最腐敗的成員國之一，而且多年來幾乎沒有任何高層因貪污被定罪。這不只激起民怨，也讓布魯塞爾多次批評該國法治問題。

德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund in Berlin）的分析師克拉諾夫（Dimitar Keranov）指出：「這場抗議的起點可能是預算，但實際上關鍵在於政府哪裡出了問題，以及在這些問題下，政府是否還能真正的服務公共利益。」許多擔心政府腐敗的人認為，這與親俄的政治人物有關，克拉諾夫強調，這場示威象徵保加利亞往西方靠攏，雖然俄羅斯仍在部分政治與經濟菁英間保有影響力，但隨著年輕世代成長，其影響力正在縮小，尤其在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭之後更為明顯。

TikTok動員、Z世代走上街頭

10日晚間，在TikTok和其他社群平台的動員下，數萬名民眾湧入首都市中心的廣場，年輕人拿著「Z世代來了」、「Z世代 VS 貪腐」等標語上街，而其他城市也都有示威活動。在國會外的集會上，甚至有巨型螢幕不斷播放諷刺政治人物的影片和迷因。

《華爾街日報》指出，保加利亞的Z世代成長於後共產時代，他們沒有經歷1989年前的共產統治，也沒有經歷共產政權垮台後那場毀滅性的經濟危機。他們的不滿涵蓋許多面向，包括政治菁英逍遙法外、醫療體系的困境、薪水過低、缺乏好工作等。

2025年12月1日。在保加利亞首都，人們參加了反對明年預算案的抗議活動。（AP）

最新一項民調顯示，大約7成的保加利亞民眾支持這波抗議。

克拉諾夫表示，選民的失望情緒是造成該國政府不斷更迭的主因，自2021年以來，熱利亞茲科夫是第3位「真正透過正常選舉產生」的總理。熱利亞茲科夫在11日警告，接下來幾個月國家可能會更加動盪，尤其是在加入歐元區後的頭幾個月，將沒有一個「正常的內閣」穩定領導國家。

