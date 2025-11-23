全球10億人憂鬱、焦慮！研究揭「1飲品」就能逆轉：讓人立刻開懷
記者施春美／台北報導
現代人常感覺憂鬱、焦慮，醫師黃軒表示，世界衛生組織估計，全球近10 億人正被心理健康問題纏著。西班牙研究發現，一些生活習慣能把人「從負面情緒拉出來」。第一為「陽光及綠地」、第二為「遠離負面訊息」、第三為「別再用炸雞壓炸情緒」。此外，有研究發現，水是最便宜的情緒穩定器，因此，莫名心情很差時，只要一杯水就能讓人重啟愉悅的心情。
胸腔暨重症科醫師黃軒在其臉書表示，西班牙研究團隊在一項前瞻性研究日常行為發現，一些日常生活習慣真的能「將人從負面情緒裡拉出來」。
1. 陽光＋綠地＝快速重啟神經系統，每天10分鐘就夠。
這不只是曬太陽、看看樹，而是重置大腦的交感神經與褪黑激素節律。研究顯示，在戶外綠地停留，可以降低焦慮與憂鬱分數。
2. 遠離「末日資訊」
西班牙的研究顯示，減少負面新聞就能降低焦慮、憂鬱。這意味著，不是因為人的抗壓差，而是人被資訊暴力傷害了。
3. 別再用炸雞壓炸情緒
大腦其實喜歡抗發炎飲食，例如水果、蔬菜、全穀物、堅果、橄欖油、優質蛋白。同時，人應少碰高糖、油炸、飽和脂肪， 因為這些東西會破壞腸道菌相，進而擾亂大腦與情緒。
4. 運動讓大腦分泌「天然抗憂鬱劑」
研究證明，只要輕運動（散步、跳舞、瑜伽），就能降低焦慮、憂鬱。
5. 水是最便宜的情緒穩定器
人體水分不足時，大腦化學物質就會失衡，導致易怒、煩躁、低落。因此，莫名心情很差時，其實只需要一杯水就能逆轉。
6. 找到能讓自己「放空」的活動
瑜伽、冥想未必就是放鬆，其他活動如澆花、畫畫、聽音樂、拼模型、看書、打掃都能讓大腦從「戰鬥的壓力模式」轉為「休息模式」。
7. 社交是人類的「情緒免疫系統」
就算只是跟朋友聊 10 分鐘，都會激活大腦的「安全感」系統。研究發現，持續社交8週，就能大幅改善情緒。
更多三立新聞網報導
不是瑜珈、太極！新研究揭「它」最能治腰痛：4週就見效
醫大推「1蔬菜」降血糖血脂、抗癌：我都加在泡麵中
它是超級堅果！補腦、降血壓血脂、防糖尿病 還能抗癌
60歲男沒有胸悶痛！起床「1症狀」急就醫 竟是心梗
其他人也在看
日本越來越向台灣？疫後遊日他見「4景象」直呼感覺變了 網嘆：對日本人早沒濾鏡
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導日本首相高市早苗日前的「台灣有事論」，引發中國不滿，呼籲國民暫緩赴日旅遊，讓許多台日網友叫好，不過有一名網友近日發...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
臉上「1特徵」＝健康！醫大讚：越粗越黑代表雄性激素越多
鼻毛外露頗讓人尷尬，但醫師黃軒表示，鼻毛本來就傾向往外長，以便形成有效的過濾網。鼻毛比較濃密的人，得到季節性過敏性鼻炎，比較不容易發展成氣喘。此外，鼻毛與雄性激素有關，雄性激素越多，毛髮就越粗越黑，因此，有些男生鼻毛特別「茂盛」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
「這水果」香甜卻只能單獨吃！否則大降抗發炎、防癌功效
香蕉是高鉀的水果，有益心血管健康，且它富含氧化劑，能抗發炎、增強免疫功能，但醫師江守山提醒，香蕉最好單獨吃，因香蕉富含的多酚氧化酶，會破壞其他蔬果中的多酚，導致其他蔬果的抗氧化、防癌抗癌的效果大打折扣。此外，即使香蕉與其他蔬果分開食用，若在胃中相遇，香蕉仍會破壞其他蔬果的多酚。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
女子過海關 裙內竟藏「229隻活魚」想走私！當場被抓獲
中國廣東深圳南邊臨著香港北區羅湖，日前羅湖海關在一名女子想要入境的時候，發現牠的蓬鬆的裙內吊著兩個大塑膠袋，袋子裡面竟然是活生生的鮮魚，而且還有229條之多！雖然女子假裝鎮定的過海關，但還是被抓到了，闖關失敗。鏡報 ・ 9 小時前
當年周子瑜被網暴綠營鴉雀無聲？她揭真相曝蔡英文這句「霸氣名言」
有網友稱「周子瑜當年拿國旗被網暴的時候，民進黨鴉雀無聲....」但實際上，當年朝野多發聲力挺周子瑜，前總統蔡英文在周子瑜道歉隔天，發表勝選感言時則強調，只要當總統的一天，她會努力，讓國民沒有一個人必須為他們的認同道歉。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
兒子輕生深受打擊！他墓前埋伏前妻 19刀猛刺斃命
兒子輕生深受打擊！他墓前埋伏前妻 19刀猛刺斃命EBC東森新聞 ・ 1 天前
男大生擠痘痘慘了！「肺部穿十多洞」 醫喊：這部位別亂擠
中國浙江省一名20歲的大二學生日前因擠痘痘，不慎引發嚴重併發症，最終導致肺部出現十多個空洞、部分組織壞死，所幸經治療後已康復出院。醫師表示，臉部尤其是臉上「危險三角區」的痘痘切勿任意擠壓，一旦出現發燒或呼吸不適，應立刻就醫。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
新／才稱28點計畫非川普政府立場 盧比歐事後又發文：是美國起草的
美俄商討並釋出的俄烏28點和平計畫，被認為太過偏袒俄羅斯，順應俄羅斯總統普丁的胃口，被烏克蘭是為「喪權辱國」方案，川普甚至曾強硬表示要烏克蘭「一周內」吞下該方案，否則可能要對烏克蘭縮減軍援。面對外界一片譁然，美媒報導指，美國國會議員22日也表示，國務卿盧比歐已向他們保證，這份28點計畫不代表川普立場，還稱「這份28點計畫不代表川普立場，還稱「這是俄羅斯的提案」，似乎想藉由與這份計畫保持距離。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
范冰冰媽69歲竟無老態！醫揭凍齡關鍵：這招每天都能做
中國女星范冰冰近日在Instagram分享與母親的合照，畫面一曝光便引發熱議。現年43歲的她與69歲的母親同框合影，不少網友驚豔於母親的凍齡外貌，紛紛留言大讚「完全看不出年紀」。醫師也分享60歲的保養健康2.0 ・ 1 天前
男性結紮後精子去哪了？泌尿醫揭「路被封住」神祕結局
男性結紮（Vasectomy）是公認安全有效的避孕方式，但許多人對於手術後「精子去哪了」這個問題充滿疑惑，甚至擔憂精子會累積在體內造成身體負擔。泌尿科醫師陳忠佐近日透過社群媒體進行科普，強調結紮的原理並非讓睪丸停止生產精子，而是巧妙地阻斷了精子排出的路徑。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
高市早苗引爆日中對立 裴洛西掀蝴蝶效應
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引發中國大力反彈。不過外媒指出，在美國前眾議院議長裴洛西於2022年訪台時，中國在台灣周邊發動恫嚇性的大規模軍...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 1 天前
只要10元！超商1款飲料「40年沒漲價」 一票人推爆：良心商品
近年來隨著物價高漲，不少手搖飲與超商飲品紛紛調整價格，然而，近日一名網友卻在超商意外發現1款鋁箔包裝飲品仍維持10元價格，成為超商裡最便宜的選擇，讓他驚喜不已。貼文引起廣大迴響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 11 小時前
4年新車突起火燃燒成廢鐵！駕駛下交流道「抖動冒煙」秒逃命
台北許姓男子與友人開車前往雲林出遊，沒想到行經國道一號虎尾交流道時，車輛竟在紅綠燈處突然起火！原本計畫去國軍罐頭工廠的2人，在發現引擎冒白煙時立即下車逃生，所幸及時避開火勢，才沒造成人員傷亡。消防隊到場僅花5分鐘就撲滅火勢，但這輛僅4年車齡的汽車已成廢鐵。車主強調平時有正常保養，起火原因仍有待釐清。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
內向者常覺得活得累？專家揭露真相：害很多人覺得自己很糟糕
【健康醫療網／編輯部整理】我們都曾是出生後備受關愛的小寶寶，究竟是從何時開始產生了內向人與外向人的差異呢？為何內向人會覺得活得辛苦呢？ 其實，這和包圍我們的「外界」有很大的影響。 從小被逼外向 內向孩子常承受的隱形壓力 小學一年級走進校門就開始了「大推外向人」的集體生活。 「要和大家和睦相處。」 「課堂上要舉手發言。」 在校內我們被要求保持應有的樣子，越是活潑開朗又積極的人，越會受到老師或朋友的喜愛。 休息時間如果一個人靜靜待在教室，會被老師問「怎麼不去外面和大家玩？」，在無形中被施加壓力。父母也會擔心在校情況，並叮嚀「你要多和朋友們玩啊」，這對內向的孩子來說是雙倍的痛苦。 老師或父母用「我是為你好」的態度建議做出外向的言行舉止，會讓內向人在不知不覺中感到「這樣的我很糟糕」。 為了不被說奇怪 內向人常需「被迫外向」的社交 「大推外向人」的苦悶感，也反映在朋友關係上。 特別是「交情普普的朋友」聚集的下課時間、社團時間或補習班的休息時間等。 內向人不像外向人能夠爽快回答問題，有時卻得加入氣氛很嗨的閒聊。為了不破壞氣氛，只好附和周圍的意見，拚命做出反應。 「不想健康醫療網 ・ 7 小時前
緬甸政府「炸毀KK園區」畫面曝 逮捕逾千名外籍詐騙犯
緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）本週下令全面拆除妙瓦底知名的詐騙園區「KK園區」，表示此舉是履行國家責任、回應民意。根據公開的畫面顯示，園區內有多棟建築被炸毀或遭到重型機具拆除，現場濃煙瀰漫，數百名外籍嫌犯被拘捕後，帶著行李蹲在道路2側等待。妙瓦底「K...CTWANT ・ 11 小時前
零交集！高市、李強同場G20峰會 兩人毫無互動交流
零交集！高市、李強同場G20峰會 兩人毫無互動交流EBC東森新聞 ・ 14 小時前
大台南國際旅展登場 市府推「臺南購物節序號4倍送」拚回饋
大台南國際旅展買氣持續旺盛。臺南市長黃偉哲特別到場關心展會與現場民眾互動，同時也不忘積極行銷「2025臺南購物節」，鼓勵大家把握普發現金1萬元的消費契機，「留在臺南、花在臺南」，用最划算的方式把好禮帶回家。同時，為配合普發政策，市府於11月19日至11月23日推出限時優惠，凡於購物節特約商家消費滿50元，即可享「抽獎序號4倍送」超值回饋；消費越多累計越快，中獎機會也倍數提升。市長黃偉哲表示，普發現金帶動消費市場復甦，市府希望透過購物節活動串連零售、餐飲、旅遊、伴手禮與服務業，創造更多內需動能。他也提醒民眾，今年臺南購物節活動將一路延續至明年3月1日，只要完成登錄，就能參加「月月抽、壓軸抽」等多波抽獎，累積序號愈多，得獎機會越大。經發局長張婷媛表示，大台南國際旅展將持續至週一，建議民眾把握最後時段前往採買。同時，旅展現場已設置購物節登錄QR Code，無論是在服務台或攤位消費，都能立即掃碼完成登錄，不漏掉任何一次抽獎資格。本屆臺南購物節獎項豐富，包括百萬名車、知名品牌3C家電、住宿券、家用好禮及多項驚喜獎品等著幸運市民與旅客。市府呼籲民眾踴躍消費，用行動支持臺南在地商家，同時將「買東西變台灣好新聞 ・ 10 小時前
年紀到了不背名牌！她「改拿1款包」曝原因 爆大票共鳴：更顯年輕
不少人喜歡買名牌包，不僅時髦還能凸顯個人風格。不過，有網友表示，到了一定年紀後，就不會想買名牌包了，只揹帆布袋，不過她坦言並非物慾降低，「是肩膀背不動了！」貼文曝光後，引發大票共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前