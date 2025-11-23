全球10億人憂鬱、焦慮！研究揭「1飲品」就能逆轉：讓人立刻開懷

記者施春美／台北報導

醫師黃軒表示，研究發現，莫名心情很差時，只要一杯水就能讓人重啟愉悅的心情。（示意圖／PIXABAY）

現代人常感覺憂鬱、焦慮，醫師黃軒表示，世界衛生組織估計，全球近10 億人正被心理健康問題纏著。西班牙研究發現，一些生活習慣能把人「從負面情緒拉出來」。第一為「陽光及綠地」、第二為「遠離負面訊息」、第三為「別再用炸雞壓炸情緒」。此外，有研究發現，水是最便宜的情緒穩定器，因此，莫名心情很差時，只要一杯水就能讓人重啟愉悅的心情。

胸腔暨重症科醫師黃軒在其臉書表示，西班牙研究團隊在一項前瞻性研究日常行為發現，一些日常生活習慣真的能「將人從負面情緒裡拉出來」。

1. 陽光＋綠地＝快速重啟神經系統，每天10分鐘就夠。

這不只是曬太陽、看看樹，而是重置大腦的交感神經與褪黑激素節律。研究顯示，在戶外綠地停留，可以降低焦慮與憂鬱分數。

2. 遠離「末日資訊」

西班牙的研究顯示，減少負面新聞就能降低焦慮、憂鬱。這意味著，不是因為人的抗壓差，而是人被資訊暴力傷害了。

3. 別再用炸雞壓炸情緒

大腦其實喜歡抗發炎飲食，例如水果、蔬菜、全穀物、堅果、橄欖油、優質蛋白。同時，人應少碰高糖、油炸、飽和脂肪， 因為這些東西會破壞腸道菌相，進而擾亂大腦與情緒。

4. 運動讓大腦分泌「天然抗憂鬱劑」

研究證明，只要輕運動（散步、跳舞、瑜伽），就能降低焦慮、憂鬱。

5. 水是最便宜的情緒穩定器

人體水分不足時，大腦化學物質就會失衡，導致易怒、煩躁、低落。因此，莫名心情很差時，其實只需要一杯水就能逆轉。

6. 找到能讓自己「放空」的活動

瑜伽、冥想未必就是放鬆，其他活動如澆花、畫畫、聽音樂、拼模型、看書、打掃都能讓大腦從「戰鬥的壓力模式」轉為「休息模式」。

7. 社交是人類的「情緒免疫系統」

就算只是跟朋友聊 10 分鐘，都會激活大腦的「安全感」系統。研究發現，持續社交8週，就能大幅改善情緒。

