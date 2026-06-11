全球10大最強戰機 美佔一半! 殲-20只能排第三 第一、二名分別是他們…..

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美國海軍陸戰隊F-35「閃電Ⅱ」戰機。 圖：翻攝UK Royal Navy

[Newtalk新聞] 權威的航空資訊平台 AeroTime 發佈了 2026 年全球最佳戰機榜單，列出了全球 10 大最強戰機。

通過榜單可以看出，美軍F-35「閃電II」憑藉卓越的多用途性能位居榜首，俄羅斯蘇-57 緊隨其後，中國殲-20「威龍」位列第三。

不過，這份榜單也引發不小的爭議，比如以頂尖制空著稱的 F-22「猛禽」只排在第四位，但 AeroTime 從隱形、敏捷性、載彈量、速度和裝備規模等多個面向給出系統性的評估依據。

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俄軍蘇-57 戰機。 圖 : 翻攝自子桑鷹脈

以下是完整的機型排名：

F-35 「閃電II」 (美國)：全能型選手，真正的多用途戰鬥機。總計 26 分。 蘇-57 (俄羅斯)：機動性是最大亮點。總計 25 分。 殲-20 (中國)：載彈量驚人，內置彈艙能攜帶超 24,000 磅彈藥。總計 22 分。

解放軍殲-20戰機。 圖 : 翻攝自巔峰高地

4. F-22 「猛禽」 (美國)：隱身與敏捷性雙料冠軍，但因載彈量低和產量過少失分。總計 22 分。

5. F-15EX 「打擊鷹」 (美國)：武器庫之王，載彈量達 29,500 磅，速度可達 2.5 馬赫。總計 18 分。

6.「颱風」 (歐洲)：多國合作的空優戰機，敏捷性和速度優秀。總計16分。

7.「陣風」 (法國)：多功能且戰力均衡。總計 14 分。

美軍 F-15E「打擊鷹」戰機。(示意圖) 圖:翻攝自 X 帳號 @Israelwaronhama

8. F-16 「戰隼」 (美國)：產量超 2000 架的經典第四代戰機。總計 12 分。

9.蘇-35 (俄羅斯)：重型戰鬥機，機動性極強，格鬥高手。總計 11 分。

10. F/A-18E/F 「超級大黃蜂」 (美國)：艦載多面手，航母主力戰機。

俄軍蘇-35S戰機。 圖 : 翻攝自央視新聞

該網站認為，這份榜單的評判標準非常全面，試圖在每個機型的特點中找到平衡。

F-35 因為最適應現代戰場的複雜需求而奪魁；蘇-57 和殲-20 作為後來者，在一些硬指標上展現出了後發優勢；而 F-22 雖然單項突出，卻因武器裝載和總量問題影響了綜合評分。

當然排名不是絕對的，但排名也能從側面反映各國不同的設計哲學和戰略重點。

航空資訊平台 AeroTime 是總部位於歐洲的全球性航空新聞網站，內容範圍很廣，有一定的權威性，但排名只作參考。

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F-22「猛禽」戰鬥機於1997年9月7日首飛，成為全球首款第五代戰機。 圖：翻攝自騰訊網帳號 @零度Military