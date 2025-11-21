全球20名導演、50位明星 共譜巴黎愛的故事
巴黎二十區，一個區一個故事，《巴黎我愛你》集結20位知名導演，50多位國際巨星拍攝而成，在2006年上映時，引發全球影迷關注。美國觀光客在地鐵站遇上法式熱戀，卻也經歷了一場驚魂記；丈夫為小三要和妻子離婚，卻在失去後才感到傷痛。一個個關於愛的故事，在巴黎上演。電影數位版重新上映，二十年後回顧經典，再次巴黎愛的故事。
巴黎二十區，一個區一個故事，法國電影《巴黎我愛你》彷彿是欣賞法國版的《清明上河圖》，由20名導演和50名演員，共同呈現巴黎愛的故事。
到巴黎觀光的美國男子，在旅遊書中讀到「巴黎是愛的城市」也是「戀人的城市」，男子親眼所見，好像真是如此；但旅遊書的下一頁又警告：搭地鐵切莫與他人四目交接，否則...
《巴黎我愛你》對白：「看三小？豬頭。好了，別這樣。看瞎肖？豬頭。別這樣，過來啦。」
語言不通讓事情變得更糟。
《巴黎我愛你》對白：「被她煞到？想上她是吧，想上她是吧，看看他，怪叔叔，想上我馬子，是吧，也不照照鏡子，就憑你？」
情侶吵架男子無端被牽扯，但也意外地體驗了法式熱吻。
《巴黎我愛你》對白：「舌功不賴嘛，你這萬人迷，八成是健身房的常客。」
這場地鐵站驚魂記，讓美國男子見識到了巴黎的愛──火辣辣的愛。
《巴黎我愛你》對白：「你真瘋狂。都是你害的，妳愛我嗎？你說呢？有看到我海扁他一頓嗎？我愛死了。」
巴黎咖啡館裡，丈夫打算跟太太離婚，因為他愛上了空姐小三。
《巴黎我愛你》對白：「他看著妻子過馬路，她穿著那件發誓要丟掉的紅外套，最後卻年復一年，從箱底給翻出來，她凡事都一成不變，正因這種特質，他才會在初次相遇時就被她吸引。」
太太的一成不變，讓他感到厭倦，男人在心裡細數著婚姻生活中的不滿。
《巴黎我愛你》對白：「就是在這裡，他第一次意識到，自己已不再愛她，當她微笑時，他卻幾乎要怒吼，『別笑了，我要離開你』。」
還來不及提離婚，太太就告訴他，自己罹患血癌第四期，生命倒數計時；男人決定陪太太走完最後一程。
《巴黎我愛你》對白：「他盡其所能悉心照料妻子，在家裡到處掛畫，一早就陪她去看她最愛的電影。當他領悟這都將是最後一次後，連平凡瑣事也變得風味獨具。」
男子發現自己又重新愛上妻子，但他終究還是失去了她；從此，在巴黎的街頭，男人再也不願意看到，穿紅色大衣的女人。
巴黎節慶廣場，奈及利亞移民終於見到了他心儀的女子。
《巴黎我愛你》對白：「我一定被什麼東西咬了，可惡的臭蚊子，在這種地方你得小心點，拉哥斯安全多了，妳叫什麼名字？蘇菲。」
移民男子在停車場當清潔工，對萍水相逢的蘇菲一見鍾情。
《巴黎我愛你》對白：「好美的歌。多謝誇獎小姐！小姐，願意跟我喝杯咖啡嗎？」
男子日日守株待兔，期待蘇菲再次出現，但惡運卻先找上門。
《巴黎我愛你》對白：「老子要帶你的吉他落跑了，幹嘛？你想怎樣？玩一下嘛，你算老幾？」
他終於等到了蘇菲，卻沒機會一起喝咖啡。
《巴黎我愛你》對白：「你是新來的？小姐，您的咖啡來了。」
《巴黎我愛你》由法國金牌製作集結20位知名導演，50多位國際巨星，包括娜塔莉波曼、茱麗葉．畢諾許和威廉．達佛等拍攝而成。在2006年上映時，引發全球影迷關注，當年本片也是坎城「一種注目」和金馬影展的開幕片。電影數位版重新上映，二十年後回顧經典，能再次細品愛的千百種模樣。
