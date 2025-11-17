全球200條世界史詩級鐵道之旅 阿里山林鐵入列

（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）全球知名旅遊出版社「孤獨星球」（Lonely Planet）2025年出版Epic Train Trips of the World（世界史詩級鐵道之旅），精選全球200條最具代表性鐵道路線，阿里山林業鐵路入選，躍然亞洲篇章焦點。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，書中以「穿越森林的阿里山鐵道之旅」（Out of the Woods on the Alishan Forest Railway）為題，以4頁專文介紹這條百年森林鐵道的歷史與魅力。

林鐵及文資處副處長周恆凱說，作者以第一人稱之旅行敘事角度，描繪從嘉義出發的小火車如何一路攀升至阿里山國家森林遊樂區，穿越竹崎、奮起湖、十字路與祝山，展開一段結合自然、人文與情感的旅程。

周恆凱指出，文中形容阿里山林業鐵道串聯島嶼西部平原與中央山脈，不僅展現早期工程技術巧思，更象徵人與山林共生智慧；作者以溫柔筆調回顧多年造訪阿里山之記憶，描寫沿途茶園、雲海、森林步道與日出美景，並與當地居民互動交織成動人故事，讓這條鐵道不只是交通工具，更是一條通往回憶與心靈之路。

此外，書中特別提及阿里山鐵道在歷經多年整修與挑戰後，全線於2024年重新通車，象徵台灣山岳鐵道的重生與再出發；Lonely Planet評語指出，阿里山鐵道融合「工程巧思、生態多樣性與豐富的歷史人文」，是一條足以讓世界旅人重新理解亞洲山林文化的經典鐵道。

周恆凱表示，阿里山鐵道能被列入Lonely Planet全球經典鐵道選集，代表其自然景觀與文化價值已受到國際肯定；未來將持續以文化推廣與鐵道保存並行方式，讓更多世界旅人認識台灣山林之美，體驗阿里山鐵道經典魅力。（編輯：陳仁華）1141117