全球24億人飲酒！研究：愛喝酒增染疫死亡風險1.5倍

臺北市立聯合醫院研究團隊結合疾病管制署COVID-19法定傳染病通報資料及全國健保資料庫進行大數據研究，發現酒精使用疾患者之COVID-19感染風險為非酒精使用疾患者的1.2倍。

酒精使用疾患可能誘發血管張力素轉換酶過度表現，提升感染新冠病毒的易感性。（示意圖／Pixabay）

全球約有24億人有飲酒行為，其中約12.7%患有酒精使用疾患。酒精使用疾患會削弱免疫系統，進而增加感染風險。此外，酒精使用疾患可能誘發血管張力素轉換酶過度表現，提升感染新冠病毒的易感性。

研究成果已刊登於國際期刊《Addiction》。第一作者顏永豐醫師指出，依年齡、性別及COVID-19疫苗接種狀況進行分層分析後，結果顯示酒精使用疾患於多個次分層族群中皆與COVID-19感染風險增加相關，包括年齡大於50歲及女性族群。即便已施打疫苗的酒精使用疾患者，仍比一般族群且打疫苗者容易感染COVID-19，顯示疫苗效力可能受到酒精使用疾患的影響而減低。

廣告 廣告

酒精使用疾患於多個次分層族群中皆與COVID-19感染風險增加相關，包括年齡大於50歲及女性族群。（圖／Photo AC）

研究亦發現，在COVID-19感染者中，酒精使用疾患會使住院風險增加1.3倍，死亡風險增加1.5倍。通訊作者郭千哲醫師表示，酒精使用疾患與多項公共衛生重大疾病，如糖尿病、癌症及心血管疾病之不良預後密切相關。

郭千哲醫師表示，本研究進一步證實酒精使用疾患與COVID-19感染風險之間存在顯著關聯，顯示酒精使用疾患患者具有較高的感染風險。鑑於酒精使用疾患在一般族群中的盛行率高，研究結果指出酒精使用疾患患者應被納入COVID-19防治之優先族群，並可作為未來傳染病防治策略與公共衛生決策的重要依據。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

延伸閱讀

「小鳥吃吐司」惡性倒閉！網紅老闆捲千萬潛逃

去美債化？外資持有創歷史新高 陸逆勢拋售創2008年來最低

美對台關稅15% 卓榮泰：台企業自主投資2500億、信貸2500億美元