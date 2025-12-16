全球25大最佳旅遊目的地 台灣1城市上榜！彭博讚：美食之都

生活中心／倪譽瑋報導

彭博評價台北是「崛起中的美食之都」，有傳統老店與新型餐飲交融。（圖／資料照）

外媒《彭博社》（Bloomberg）彙整各方旅遊新聞、專家意見等，列出「2026年全球25大最佳旅遊目的地」名單。在25個推薦的旅遊景點中，台灣整體在全球的美食話題上有熱度，但上榜地點僅有台北市，彭博認為，台北兼具傳統風情與現代化景致，可謂多元文化交匯；但不建議颱風季節時來。

彭博揭旅遊景點排行 看中CP值、避開過度觀光

根據《彭博社》報導，16日公布「2026年全球最佳25大旅遊目的地」名單，這份榜單彙整一年來自數百個來源的旅遊新聞、結合各地旅遊專家意見，加上記者實地探訪，同時要避開「過度觀光」與「價格失控」的熱門地點，CP值與未來發展也是評選標準之一。

在統整出的25個旅遊目的地中，亞洲一共6座城市上榜，分別為台灣台北、哈薩克的大城市阿拉木圖（Almaty）、印尼羅地島（Rote Island）、印度老虎保護區（Tiger Reserves）國家公園、馬來西亞檳城（Penang）、中東國家阿曼（Oman）。

外媒怎麼看台灣？台北旅遊特色？

報導解說台灣的部分，整體來看，台灣是全球美食討論焦點，珍珠奶茶與夜市文化可謂熱門話題；台北則是「崛起中的美食之都」之一，該城市兼具傳統風情與現代化景致，街頭能見到經營多年的雞肉飯等老店，同時也有現代餐飲，如風格鮮明的咖啡館與餐廳，還有結合藝術展覽空間的烘焙坊，呈現多元文化交匯。

不過，報導也指出，台灣8月正逢颱風旺季，並不適合安排旅遊行程。想造訪台北，建議可挑在「3月至5月」或「9月至11月」，這段期間氣候相對溫和。

2026年全球25大最佳旅遊地點一次看

阿根廷巴雷阿爾（Bariloche）

義大利薩丁尼亞（Sardinia）

非洲加彭（Gabon）

哈薩克阿拉木圖

印尼羅地島

美國歐扎克高地（Ozarks）

希臘群山（The Greek Mountains）

塞內加爾達卡（Dakar）

蘇格蘭赫布里底群島（Hebrides）

美國德州（Texas）

坦尚尼亞尚吉巴島（Zanzibar）

祕魯利馬（Lima）

美國南卡羅來納查爾斯頓（Charleston）

土克斯及開科斯群島（Turks and Caicos）

印度老虎保護區國家公園

奧地利維也納（Vienna）

北美洛磯山脈（Rocky Mountains）

南美洲國家蓋亞那（Guyana）

地中海島嶼科西嘉（Corsica）

馬來西亞檳城

墨西哥帝王蝴蝶保護區（Monarch Butterfly Biosphere Reserve）

中東國家阿曼

美國舊金山（San Francisco）

台灣台北

西班牙埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）

