全球30億用戶注意 Gmail無痛升級3大AI神功能

Gmail將迎來重大的免費升級。（示意圖／Unsplash）





全球逾30億用戶的Gmail即將迎來重大更新。Google正式宣布，原先僅限付費訂閱用戶專享的多項AI工具，正全面開放給免費用戶「無痛升級」，預計將大幅提升使用者的信件處理效率。

Gemini整合三大實用AI功能

本次更新的核心在於Gmail與Google旗下AI模型Gemini的全面整合。Google首次向免費帳戶開放三大實用AI功能，包括：

1. AI摘要 (AI Summary)：自動濃縮冗長信件內容，與針對往返多封的信件串快速整理重點，大幅省去使用者逐封翻閱的時間與精力。

2. 幫我寫 (Help Me Write)：協助用戶撰寫或潤飾信件內容。

3. 建議回覆 (Suggested Replies)：根據信件內容提供智慧型回覆建議。

廣告 廣告

官方表示，這項更新將率先於美國推出，隨後逐步推廣至全球市場。

付費用戶享更進階AI應用

不過付費用戶也不用太「切心」，Google持續為Google AI Pro與Google AI Ultra用戶推出更進階的AI應用，例如：

信件內容校對： 提供更精準的語法、拼寫與風格建議。

跨多封郵件的對話式問答：用戶只需在搜尋欄輸入自然語言問題（例如：「去年幫我提供廚房翻新報價的設計師是誰？」），Gmail便能自動從大量信件中篩選出相關資訊，並直接整理成明確答案回覆。

目前這些進階AI功能目前僅在美國地區推出，未來將逐步推廣至全球其他市場。

更多東森新聞報導

超大「姆明」現身台中 擺攤亂象最高罰6千元

貴人帶著好運來了！4生肖迎轉機 財運一路發

冰淇淋裡拉出長塑膠片 顧客火鍋吃到飽變嚇一跳

