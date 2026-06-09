全球34國地政菁英拜會台中市地政局 見證台中智慧地政成果

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中市府地政局與國際土地政策研究訓練中心參訪人員合影。（圖/中市府地政局提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】由「國際土地政策研究訓練中心」來自全球34國的地政產官學菁英組成訪問團，特別拜訪台中市政府地政局，實地觀摩台中的數位地政科技，現場透過簡報分享「數位櫃台」、「電子產權憑證」、「158PLUS空間資訊網」、「3D立體實價登錄」及實地參訪台中市中山地政事務所，雙方展開熱烈的國際業務交流，成效顯著。

地政局長曾國鈞表示，打造「幸福宜居之城」是盧市長的核心政策。每年由農業部、外交部、內政部及美國林肯土地政策學會共同補助的「國際土地政策研究訓練中心」，辦理「土地管理與鄉村發展」及「土地課稅與估價」國際定期班訓練，並至各縣市參訪實務辦理成果。本次來訪的外賓皆為世界各國的菁英，市府樂見透過此次機會，將台中卓越的地政數位化成果分享給國際，同時也能汲取各國的寶貴經驗，攜手精進。

外賓隨後前往中山地政事務所實地參訪，中山地政事務所主任賴鳴美說明，此次對訪問團引介了整合空間資訊的「158PLUS空間資訊網」與「電子產權憑證」，並重點展示全國首創的「3D立體實價登錄」功能。該系統不僅能秀出價格，更能提供立體透視圖，讓用戶直接從「日照、景觀、格局」等三維空間維度了解房產資訊，大幅提升房地交易透明度。此次參訪圓滿成功，成功將台中的智慧地政經驗推向國際舞台。