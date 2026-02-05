全球4成癌症本可避免！研究：吸菸、感染、酒精是三大元凶

《Nature Medicine》研究顯示，全球約42%至44%癌症死亡和34%至42%癌症病例可透過公衛干預預防，黃軒醫師指出，這意味每10個新發癌症有4個理論上可避免。

全球約42%至44%癌症死亡和34%至42%癌症病例可透過公衛干預預防。（圖／Pixabay）

黃軒表示，研究顯示37.8%新發癌症可歸因於30個可調整因素，影響最大的三項為吸菸佔15.1%、感染包括HPV、HBV、幽門螺旋桿菌等佔10.2%，以及酒精佔3.2%。他強調，這三項就撐起可預防癌症的大半江山，癌症預防往往不是醫療科技問題，而是公共政策與生活環境問題。

研究分析顯示性別差異明顯，女性可預防比例約29.7%，最大來源為感染，東亞女性中空氣污染占4.1%。男性可預防比例高達45.4%，吸菸一項就占23.1%，東亞男性更高達57.2%理論上可預防。黃軒指出，這是公共衛生行為、暴露、政策長期累積的結果。

肺癌長年高居死亡榜首，原因為菸草、空氣污染、職業暴露。（圖／Photo AC）

黃軒分析，肺癌、胃癌與子宮頸癌合計約占所有可預防癌症的一半。子宮頸癌幾乎100%可預防，病因為高風險HPV感染，只要疫苗覆蓋、定期篩檢、醫療可近性做對，理論上會變成罕見疾病。肺癌長年高居死亡榜首，原因為菸草、空氣污染、職業暴露。肝癌與胃癌都和慢性感染強烈綁定，在已成功控制感染的國家，發生率呈斷崖式下降。

黃軒提到台灣防癌四大支柱。疫苗方面，台灣1984年起全面施打B型肝炎疫苗，肝癌年輕世代發生率斷崖式下降，成為全世界成功案例。HPV疫苗已納入國中女生公費接種，但男性尚未全面公費，成年族群補打需自費。

台灣1984年起全面施打B型肝炎疫苗，肝癌年輕世代發生率斷崖式下降，成為全世界成功案例。（示意圖／Pixabay）

黃軒表示，台灣雖有《菸害防制法》，但菸價仍偏低，年輕族群使用新型菸品增加，菸害仍是台灣癌症第一大可歸因因素。酒精方面幾乎沒有健康導向政策，癌症風險警示不足，社會文化對酒精極度寬容。空污方面，PM2.5與肺癌已有充分證據，但仍常被當成環保與經濟的取捨，很少用癌症風險語言討論。

黃軒指出，台灣已有子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌等公費篩檢，但偏鄉、低社經族群參與率偏低，工作族群時間不友善。他在社群平台總結，有些癌症之所以還存在，不是因為不知道怎麼預防，而是選擇先不要處理，結果就是每年癌症發生率增加，死亡風險未減少。

