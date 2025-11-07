全球5成AI研究人員都在中國 黃仁勳：我們必須跑得更快
輝達執行長黃仁勳今日抵台時受訪表示，中國擁有優秀的人工智慧技術，事實上全球50%的AI研究人員在中國，他認為美國要以難以置信的速度向前，必須跑得更快。
近期輝達AI晶片銷往中國持續受阻，輝達執行長黃仁勳先前接受外媒採訪時表示，中國在AI競賽中可能擊敗美國，呼籲美國政府開放市場，以維持全球對美國技術的依賴。
今日黃仁勳抵台時受訪表示，中國擁有非常優秀的人工智慧技術。他們有很多人工智慧研究人員。事實上，世界上 50% 的人工智慧研究人員在中國，他們開發出非常好的人工智慧技術，同時今天世界上最受歡迎的開源人工智慧模型是來自中國的。黃仁勳指出，中國前進得非常非常快。美國必須繼續以令人難以置信的速度前進，否則，這個世界是非常競爭的。
同時他也透露，輝達目前不打算向中國運送任何產品，且關鍵這取決於中國，「什麼時候他們希望 NVIDIA 的產品能夠回去服務中國市場，所以我期待他們改變他們的政策，希望輝達能夠再次服務中國市場。」
即使無法銷往中國市場，但黃仁勳表示，顯然我們的業務發展得非常、非常強勁，「我在這裡為台積電打氣，他們為我們做得非常好我在這裡感謝他們所做的所有努力工作。」
