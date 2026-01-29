全球500大品牌排名出爐 全台4企業入選、輝達上升至第5名

國際權威品牌價值評估機構「Brand Finance」揭曉2026年全球500大最有價值品牌（Global 500）排行榜，今年我國共有4家公司入榜，分別是台積電、國泰人壽、聯發科以及首次入圍的中信金。

全台4家企業入榜 台積電躋身前50名

Brand Finance為全球最具影響力的品牌評價機構之一，每年會依據企業財務表現、品牌忠誠度、市場占有率等多項指標進行全面評估，換算出企業的品牌價值，該榜單也被視為衡量企業國際競爭力的重要指標之一。

今年台灣共有4家公司入榜全球前500大品牌，台積電品牌價值較去年成長15.1％、名列第47名，較去年前進4個名次，也躋身成為前50名企業。國泰人壽也是一口氣爬升80個名次，從487名變成407名，中信金則是首次入榜便拿下第418名，聯發科的排名也從488提升至451名。

全球前四大品牌不變 蘋果穩坐第一

排行榜中，前四大品牌的排名維持不變，榜首依舊是由蘋果（Apple）拿下。儘管硬體成長趨於平穩，蘋果仍持續強化整體生態，包括廣告、雲端服務與App Store 的成長，帶動整體表現，而且今年品牌價值成長6％達6076億美元，持續蟬聯冠軍寶座。第二名則是微軟（Microsoft），其品牌價值暴增23％達5652.5億元，拉近與蘋果的差距，反映聚焦企業客戶的產品組合動能強勁，且由雲端服務、訂閱制及專業軟體帶來穩定的營收。

第三名和第四名分別是Google和亞馬遜（Amazon）。Google的搜尋、廣告與雲端服務的強勁表現，鞏固其地位，且持續投入AI驅動產品與平台，也進一步強化其在數位經濟中的核心角色。亞馬遜則是憑藉著電商規模與雲端業務實力支撐其排名。

輝達品牌價值暴增110％ 擠下沃爾瑪成第五名

此外，輝達（NVIDIA）品牌價值暴增110％，達1843億美元，排名一口氣上升4名，躍居全球第5大最有價值品牌，擠下原先的第五名沃爾瑪（Walmart），反映其在全球AI基礎建設中的關鍵地位。隨著先進運算需求加速成長，其排名甚至超越TikTok、三星集團（Samsung Group）與Facebook等知名品牌。

美國192家企業上榜成全球第一

至於前500大品牌中，美國擁有192家企業上榜，成為全球第一，且品牌價值佔全球53.4％超過半數，依舊是支持全球品牌表現的核心。第二名則是中國，有64家品牌上榜，且中國的TikTok品牌價值成長45％，排名升至第7。其次則是德國、日本和法國。

若以產業類別的品牌價值來看，入圍500大的企業中以銀行品牌佔居多數，共有79家企業，品牌價值佔全球12.5％，之後則依序為媒體、電子產品、網路與軟體以及零售業。

特斯拉降幅最大、比亞迪成最大黑馬

至於全球主要汽車品牌中，特斯拉（Tesla）降幅最大，品牌價值銳減36％至276美元，排名從第36名降至第75名。今年雖然豐田汽車（Toyota）的品牌價值下滑10.6％至627.05億美元，排名滑落2名至第20名，仍位居汽車業之冠。中國電動車製造商也持續成長，比亞迪的品牌價值提高23％至173億美元，排名前進至第142名，成為最大黑馬。