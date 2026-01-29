全球500大品牌排名出爐！蘋果蟬聯冠軍 台灣4企業也上榜

財經中心／彭淇昀報導

品牌價值顧問公司Brand Finance公布「2026年全球500大品牌」最新排名，蘋果仍穩坐冠軍，其中台灣有4家企業擠進名單內，包括台積電、國泰人壽、中信金控、聯發科。

「2026年全球500大品牌」最新排名出爐，蘋果仍穩坐冠軍，其中台灣有4家企業擠進名單內，包括台積電、國泰人壽、中信金控、聯發科。（圖／資料照）

根據最新品牌價值排名顯示，今年全球前4大品牌維持不變，排名依序為蘋果、微軟、Google、亞馬遜。此外，輝達此次從第9名躍升第5名，擠下原先的第5名沃爾瑪，更超越抖音、臉書、三星集團等企業。

此次冠軍仍由Apple拿下，以品牌價值成長6%、達6076億美元，持續蟬聯全球最有價值品牌。儘管硬體成長幅度趨於穩健，Apple仍透過服務業務持續強化生態系，廣告、雲端服務與App Store的成長支撐整體表現，而美洲、歐洲與亞太市場的穩定需求，也進一步鞏固其全球規模與抗風險能力。

廣告 廣告

Microsoft（微軟）排名第二，品牌價值大增23%，來到5652億美元。其表現反映企業導向產品線的持續動能，雲端服務、訂閱制與專業軟體帶來穩定且可預期的經常性收入。Microsoft在企業AI與雲端基礎建設領域的重要性不斷提升，也強化市場對其可靠度與長期相關性的認知，支撐品牌價值持續成長。

Google則以品牌價值成長5%、達4331億美元，穩居全球第三。搜尋、廣告與雲端服務的強勁表現奠定其地位，而對AI驅動產品與平台的持續投資，也進一步鞏固其在數位經濟中的核心角色。

Amazon則以品牌價值成長4%、達3699億美元，排名第四，受惠於電商規模與雲端業務實力，儘管零售業務仍面臨利潤壓力。

NVIDIA品牌價值暴增110%，達1843億美元，排名一口氣上升4名，躍居全球第5大最有價值品牌，反映其在全球AI基礎建設中的關鍵地位。隨著先進運算需求加速成長，NVIDIA已超越 TikTok／抖音、Walmart（沃爾瑪）、三星集團與Facebook等老牌企業。

第6至10名依序為，中國的TikTok／抖音品牌價值成長45%，至1535億美元，排名上升1名；至於沃爾瑪，儘管品牌價值小幅成長3%、至1410億美元，但名次下滑2位；三星集團成長8%、至1192億美元；Facebook成長17%、至1071億美元以及中國國家電網成長16%、至991億美元，則共同擠進前10名。

另外，今年台灣共有4家企業躋身全球500大品牌，台積電品牌價值成長15.1%至394.08億美元（約新台幣1.23兆元），排名第47名；國泰人壽從第487名上升至第407名；中信金控首次入列，位居第418名；聯發科則從488名上升至451名。

更多三立新聞網報導

政大校友回饋母校！1原因霸氣捐「3千萬美金」 神秘身分曝光

土地公尾牙要來了！專家揭財運噴發祕訣 「唸4句話」旺整年

陳菊請辭獲准！中風、腎腫瘤纏身 外甥曝「最新病況」：她很堅強

老爸神助攻！女兒寒假作業「拍出金鐘影片」 萬人看傻：太誇張了

