全球500大品牌榜單曝！台灣台積電等4家入列

▲台積電。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 品牌價值顧問公司Brand Finance日前公布「2026年全球500大品牌」，蘋果蟬聯榜首，與微軟、谷歌、亞馬遜都穩保前四名，第五名則是輝達異軍突起。台灣也有4家企業挺進榜單，包括台積電第47名、國泰人壽第407名、中國信託第418名、聯發科第451名。

品牌價值顧問公司Brand Finance日前公布「2026年全球500大品牌」年度報告，前四名都維持不變，蘋果（Apple）蟬聯榜首，品牌價值提高5.8%至6,076.42億美元，儘管硬體銷售成長溫和，但仍透過服務強化生態系，廣告、雲端服務、Apple Store成長支持整體表現。

第二名微軟（Microsoft）品排價值暴增22.6%至5,652.5億美元，雲端服務、訂閱、專業軟體提供穩定營收；第三名Google品牌價值增4.9%到4,330.75億美元，搜尋、廣告及雲端服務業績增強支撐，以及持續投資AI驅動的產品和平台；第四名的亞馬遜（Amazon）在電商與雲端事業強韌的支持下，品牌價值增加3.8%至3,698.76億美元。

輝達（Nvidia）從第9名爬爬升到第5名，品牌價值暴增109.8%至1,843.22億美元。超過TikTok（第6）、沃爾瑪（Walmart，第7）、三星（第8）、Facebook（第9）等企業。中國國家電網位居第10名。

台灣今年也有4家企業擠入「全球500大」榜單，台積電從去年的51名上升至47名，品牌價值成長15.1%至394.08億美元（約新台幣1.23兆元）；國泰人壽從第487名上升至第407名；中國信託首次進榜，名列第418名；聯發科從第488名上升至415名。

Brand Finance報告分析，美國是仍是支持全球品牌表現的核心，共有192個美國品牌進入500大，品牌總價值佔逾全球50%，反應當地齊聚大型且砸重金投資的品牌。中國則有64個品牌進入500大，第二大貢獻國；德國則有26個品牌進榜，位居第三；日本、法國分居第4、5名。

另外，在品牌實力分析部分，500大品牌中有37個獲評為AAA+品牌實力評級，YouTube則是全球最強大品牌，品牌影響力指數得分高達95.3分（滿分100分）。微信（WeChat）則是第二名，得分95.1分。微軟、Google位居第3、4名，第5名則玩具品牌樂高。

