全球500大富豪財富2025年增額新高 43%的增加財富集中在8個人
根據彭博財富指數統計，2025年財富增加金額最多的4個人分別為馬斯克、貝佐斯、艾利森、Larry Page。（圖片來源／維基百科）
美國《Fortune》（財星）雜誌報導指出，2025年，全球最富有的500人財富成長幅度創歷史新高，但是在這種過程中，一個有趣的現象出現了。
儘管美國股市頻創歷史新高，表現卓越，推動超級富豪的財富成長，但許多富豪似乎認為，他們未來的最佳前景並不在大西洋西岸，更多超級精英富豪正在悄悄用腳投票，不再相信「美國夢」在美國仍然值得追求。
43%的財富增長只來自8個人
根據《彭博》記者報導，2025年全球最富有的500人增加創紀錄的2.2兆美元財富，使他們的總淨資產達到約11.9兆美元。大型科技公司引領這股潮流，投資人對人工智慧（AI）前景的樂觀情緒高漲，以至於「7大科技巨頭」（Magnificent Seven）許多表現都與其他標普500的493家公司脫鉤。
事實上，根據彭博財富指數統計，43%的財富增長只來自8個人，財富增加金額最多的4個人分別為馬斯克（身價大增1903億美元）、貝佐斯、艾利森（財富大增577億美元）和Larry Page，全部為科技鉅子。
全球前5大富豪依序為特斯拉執行長馬斯克（身價6270億美元）、臉書創辦人祖克伯（2160億美元）、亞馬遜的創辦人貝佐斯（2150億美元）、甲骨文的執行長艾利森（1920億美元）、LV創辦人家族阿諾德（1780億美元）。
第6到10名依序為股神巴菲特（身價1540億美元）、Alphabet前執行長Larry Page（1440億美元）與前總裁Sergey Brin（1380億美元）、西班牙零售巨頭Zara的創辦人Amancio Ortega（1240億美元）、微軟前執行長Steve Ballmer（1180億美元）。
馬斯克的財富2025年暴增
2025年，瑞銀全球財富管理統計的「百萬美元富翁」人數也激增，這些人指的是那些身家達到7位數門檻的「鄰家百萬富翁」。千禧年初，全球這類人群略超過1300萬，但到2024年底，這一數字「飆升」至近5200萬，增長超過4倍。即使考慮到通貨膨脹因素，自本世紀初以來，這群人的實際財富也增加一倍以上。
瑞銀集團最新的《億萬富翁報告》顯示，2025年，全球億萬富翁的總財富將攀升至約15.8兆美元的歷史新高，這主要得益於白手起家的創辦人以及該報告歷史上規模最大的代際財富轉移。目前，近3,000位億萬富翁坐擁巨額財富，其中196位新晉白手起家的億萬富翁新增財富約3,865億美元，而光是2025年，繼承人就獲得創紀錄的2,978億美元財產。
誠然，北美仍是瑞銀調查的億萬富翁的首選投資地區，但認為北美是短期報酬最佳的超級富豪比例從前一年的80%下滑至63%。北美投資下滑，其他地區的投資熱度卻在上升，40%的億萬富翁認為西歐是未來12個月最具投資機會的地區。
事業成功意味著離開美國？
一些引人注目的案例表明，美國超級富豪們正在用腳投票。儘管美國仍然是億萬富翁們投資的首選目的地，但許多「成功人士」越來越傾向於選擇離開美國，不在美國享受自由生活。
推高資產價格的因素包括過度金融化、永久的網路曝光和兩極化的政治，這些因素促使一些高收入者尋求海外的安全、匿名和更慢節奏的生活。
例如，2025年12月份法國授予喬治克隆尼、他的妻子阿邁勒和他們的雙胞胎子女公民身份的決定，反映法國社會深層的矛盾。
這位兩屆奧斯卡獎得主，長期以來都是好萊塢的常客，如今已將家庭重心轉移到法國普羅旺斯一處他稱之為農場的昔日酒莊，將法國南部的山丘變成他們家族的大本營，而非洛杉磯。
克隆尼等好萊塢明星移居海外
他坦率解釋自己為何不再想在洛杉磯撫養孩子，最近在接受《時尚先生》雜誌採訪時表示，他擔心孩子在好萊塢的文化氛圍中「永無法獲得公平的人生機會」，但是法國能為他的孩子們提供更好的生活品質，讓他們以家務、家庭和相對低調的生活為中心，而不是紅毯、被狗仔隊追逐。
克隆尼並非唯一重新評估與美國關係的知名富豪。近年來，脫口秀主持人艾倫·狄珍妮和好萊塢女演員波西亞·德羅西在川普第二次當選總統後移居英國，羅西·奧唐納移居愛爾蘭，而理查·基爾、湯姆·福特和谷歌前執行長施密特等名人的住所或主要居住地遷往歐洲。
在這些新聞報導的背後，數據顯示，一股更廣泛、更不易察覺的離境浪潮正在醞釀。
美國國稅局的「放棄國籍名單」（主要追蹤放棄美國國籍的高淨值人士）顯示，2024年約有4820人放棄美國國籍，比2023年增長約48%，是歷史第3高的年度總數。光是2020年至2024年間，就有約21,000名高淨值美國人放棄美國國籍。2016年和2020年是外籍人士離境人數最多的年份，當時的原因顯而易見，川普首次當選美國總統以及新冠疫情爆發。
更多信傳媒報導
台股2026第一天就創新高收29349.81點 台積電1585元新高價 總統賴清德任內將看到3萬點
全台首例》台大醫院最新「深腦刺激」手術 讓20歲「藥物難治型癲癇」患者緩解
北京邀李在明總統作客 搶在日韓峰會前拉攏南韓
其他人也在看
感謝國民黨不推人 高虹安對是否回民眾黨「未鬆口」
[Newtalk新聞] 涉立委任內詐領助理費的新竹市長高虹安近期二審判決出爐，撤銷貪污罪，她也順利於18日復職，對於國民黨已表態，2026新竹市長選舉確定禮讓高虹安，不會推人選，高虹安今（31日）日專訪表示，非常感謝國民黨肯定施政表現；至於是否競選連任、恢復民眾黨籍，高虹安都未鬆口。 高虹安今接受CNEWS匯流新聞網節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，對於2026九合一選舉，國民黨表態將禮讓現任市長高虹安不推人，使新竹市成為首個「藍白合」縣市，高虹安說，其實還沒有跟國民黨主席鄭麗文與國民黨副秘書長兼秘書長李乾龍談過任何事，但他們表態2026新竹市長選舉由現任優先，非常感謝國民黨肯定施政表現。 高虹安認為，新竹市可能是相較其他縣市長人選的藍白協調，是較無懸念的區域。不過，她還是要早點跟對方討論。 對於是否要競選連任，高虹安仍未鬆口，她說這是人生中很重要的決定，現在仍以先復職、將工作趕上進度，也需跟黨中央、家人討論。 至於是否恢復民眾黨籍，高虹安說，目前民眾黨中央忙於2026選舉推派人選之事，有許多進程在處理，她會在與民眾黨主席黃國昌見面談過之後、尊重黨意，也可能有黨紀、程序等問題。 高虹新頭殼 ・ 1 天前 ・ 37
癌症時鐘加快！每 3 分 48 秒就有 1 人罹癌 肺癌人數創新高 國健署：篩檢是保命關鍵
最新出爐的 112 年（2023 年）癌症登記報告顯示，國內一年新增癌症患者 13 萬 8051 人，比前一年多 775...Heho健康網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「最紅英文老師」Sandra曾凍卵14顆全淘汰 最後一搏奇蹟當媽
號稱「全台最紅英文老師」的Sandra（徐有潔）與先生許傑克愛情長跑多年，近日順利產下寶寶，44歲的她不僅是高齡產婦，更同時患有多囊性卵巢、子宮息肉及免疫異常等多重問題。TFC台北生殖中心副院長何彥秉透露，Sandra第一次凍存的14顆卵子在基因檢測階段全數淘汰，重啟療程後僅獲得一顆正常胚胎，所幸成功著床並順利生產。中天新聞網 ・ 36 分鐘前 ・ 發起對話
東森陪你跨年／Lulu高雄跨年開唱 合體陳漢典太閃
東森陪你跨年／Lulu高雄跨年開唱 合體陳漢典太閃EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
吳德榮：2至4日低溫探7度以下 下週可能有寒流
（中央社記者黃巧雯台北2日電）氣象專家吳德榮說，今天至4日晨入冬最強冷空氣籠罩，預計本島出現7度以下平地最低溫，4日白天至5日傍晚冷空氣減弱，6日下午轉晴冷，強冷空氣緊接南下，有機會挑戰首波寒流。中央社 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
瑞士酒吧大火釀47死115傷 民眾守夜悼念罹難者
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納一間酒吧，新年派對發生大火，造成47人死亡、115人受傷。當局表示，許多罹難者是年輕人。民眾舉行守夜活動悼念罹難者。（戚海倫報導） 瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納一間酒吧，在當地元中廣新聞網 ・ 10 小時前 ・ 8
高雄跨年｜Lulu性感開唱！陳漢典緊盯「眼神充滿愛」 市府預告：有加碼
高雄跨年「2026雄嗨趴—高雄跨年晚會」，今天（12／31）集結17組台韓超狂卡司。市府預告，倒數時刻不僅有年度盛事「亞灣跨年花火」，還有「加碼彩蛋」，讓觀眾加倍感動迎接2026。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 377
203萬人開心！0050配息調升至1元 1/22除息
203萬人注意！元大台灣50（0050)今（2）日公布配息，每受益權單位擬配發1元，以收盤價66.95元換算，單季配息率為1.49%。Yahoo奇摩股市 ・ 48 分鐘前 ・ 1
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 422
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 13
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯
天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」常春月刊 ・ 5 小時前 ・ 1
白委繼續留立法院？民眾黨「2年條款」將屆滿 柯文哲親自表態了
即時中心／黃于庭報導行政院通過《人工生殖法》將代理孕母脫鉤，為了協助民眾黨立委陳昭姿力推代孕入法，前黨魁柯文哲今（2）日前往立法院拜會藍綠立委。不過外界相當關心，民眾黨「2年條款」將於本（1）月底屆滿，若該法案未順利通過，會如期卸任還是繼續留任？對此，柯文哲也親自做出回應。民視 ・ 3 小時前 ・ 10
阿妹跨年演唱遭出征 名醫怒轟：有需要被青鳥羞辱嗎？
醫師蘇一峰今（2）日在社群平台臉書發文指出，天后張惠妹過去曾因在陳水扁執政時期領唱國歌遭對岸封殺，損失鉅額代言。如今她回台東舉辦跨年演唱會，卻遭「青鳥」陣營批評，甚至將其演唱會預算與其他爭議事件類比，引發網路熱議。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 41
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 1 小時前 ・ 456
主播鄭亦真生了！送女兒「台積電股票」當見面禮
主播鄭亦真生了！她2日分享已於元旦當天，順利生下女兒，自12月12日就開始待產，鄭亦真字句間滿是人母的喜悅：「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴會用盡所有的愛來呵護她一輩子。」夫妻倆更是送上台積電的股票給女兒，作為見面禮：「讓她一出生就成為護國神山的小小股東！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 13
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 177
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 131
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 14
中國慘了！軍演恐嚇台灣觸怒國際 立陶宛也開嗆：威脅和平安全
即時中心／高睿鴻報導為遂行統戰台灣之目標，中國近年戮力整軍經武，隨時打算對我國動手；近日更是動作頻頻，先後進行圍台軍演、射擊火箭彈、派海警船不斷騷擾我國海域。這些粗暴及干預台灣主權的行動，也引發國際猛烈抗議；立陶宛外交部也於2025年12月31日發表正式聲明，關切中國近日在我國周圍舉行聯合軍演，升高緊張情勢。我外交部回應，此聲明再次展現立陶宛等理念相近國家，明確支持台海和平穩定的立場，部長林佳龍對此表達誠摯感謝。民視 ・ 6 小時前 ・ 348