全球500大富豪財富2025年增額新高 43%的增加財富集中在8個人

根據彭博財富指數統計，2025年財富增加金額最多的4個人分別為馬斯克、貝佐斯、艾利森、Larry Page。（圖片來源／維基百科）

美國《Fortune》（財星）雜誌報導指出，2025年，全球最富有的500人財富成長幅度創歷史新高，但是在這種過程中，一個有趣的現象出現了。

儘管美國股市頻創歷史新高，表現卓越，推動超級富豪的財富成長，但許多富豪似乎認為，他們未來的最佳前景並不在大西洋西岸，更多超級精英富豪正在悄悄用腳投票，不再相信「美國夢」在美國仍然值得追求。

43%的財富增長只來自8個人

根據《彭博》記者報導，2025年全球最富有的500人增加創紀錄的2.2兆美元財富，使他們的總淨資產達到約11.9兆美元。大型科技公司引領這股潮流，投資人對人工智慧（AI）前景的樂觀情緒高漲，以至於「7大科技巨頭」（Magnificent Seven）許多表現都與其他標普500的493家公司脫鉤。

事實上，根據彭博財富指數統計，43%的財富增長只來自8個人，財富增加金額最多的4個人分別為馬斯克（身價大增1903億美元）、貝佐斯、艾利森（財富大增577億美元）和Larry Page，全部為科技鉅子。

全球前5大富豪依序為特斯拉執行長馬斯克（身價6270億美元）、臉書創辦人祖克伯（2160億美元）、亞馬遜的創辦人貝佐斯（2150億美元）、甲骨文的執行長艾利森（1920億美元）、LV創辦人家族阿諾德（1780億美元）。

第6到10名依序為股神巴菲特（身價1540億美元）、Alphabet前執行長Larry Page（1440億美元）與前總裁Sergey Brin（1380億美元）、西班牙零售巨頭Zara的創辦人Amancio Ortega（1240億美元）、微軟前執行長Steve Ballmer（1180億美元）。

馬斯克的財富2025年暴增

2025年，瑞銀全球財富管理統計的「百萬美元富翁」人數也激增，這些人指的是那些身家達到7位數門檻的「鄰家百萬富翁」。千禧年初，全球這類人群略超過1300萬，但到2024年底，這一數字「飆升」至近5200萬，增長超過4倍。即使考慮到通貨膨脹因素，自本世紀初以來，這群人的實際財富也增加一倍以上。

瑞銀集團最新的《億萬富翁報告》顯示，2025年，全球億萬富翁的總財富將攀升至約15.8兆美元的歷史新高，這主要得益於白手起家的創辦人以及該報告歷史上規模最大的代際財富轉移。目前，近3,000位億萬富翁坐擁巨額財富，其中196位新晉白手起家的億萬富翁新增財富約3,865億美元，而光是2025年，繼承人就獲得創紀錄的2,978億美元財產。

誠然，北美仍是瑞銀調查的億萬富翁的首選投資地區，但認為北美是短期報酬最佳的超級富豪比例從前一年的80%下滑至63%。北美投資下滑，其他地區的投資熱度卻在上升，40%的億萬富翁認為西歐是未來12個月最具投資機會的地區。

事業成功意味著離開美國？

一些引人注目的案例表明，美國超級富豪們正在用腳投票。儘管美國仍然是億萬富翁們投資的首選目的地，但許多「成功人士」越來越傾向於選擇離開美國，不在美國享受自由生活。

推高資產價格的因素包括過度金融化、永久的網路曝光和兩極化的政治，這些因素促使一些高收入者尋求海外的安全、匿名和更慢節奏的生活。

例如，2025年12月份法國授予喬治克隆尼、他的妻子阿邁勒和他們的雙胞胎子女公民身份的決定，反映法國社會深層的矛盾。

這位兩屆奧斯卡獎得主，長期以來都是好萊塢的常客，如今已將家庭重心轉移到法國普羅旺斯一處他稱之為農場的昔日酒莊，將法國南部的山丘變成他們家族的大本營，而非洛杉磯。

克隆尼等好萊塢明星移居海外

他坦率解釋自己為何不再想在洛杉磯撫養孩子，最近在接受《時尚先生》雜誌採訪時表示，他擔心孩子在好萊塢的文化氛圍中「永無法獲得公平的人生機會」，但是法國能為他的孩子們提供更好的生活品質，讓他們以家務、家庭和相對低調的生活為中心，而不是紅毯、被狗仔隊追逐。

克隆尼並非唯一重新評估與美國關係的知名富豪。近年來，脫口秀主持人艾倫·狄珍妮和好萊塢女演員波西亞·德羅西在川普第二次當選總統後移居英國，羅西·奧唐納移居愛爾蘭，而理查·基爾、湯姆·福特和谷歌前執行長施密特等名人的住所或主要居住地遷往歐洲。

在這些新聞報導的背後，數據顯示，一股更廣泛、更不易察覺的離境浪潮正在醞釀。

美國國稅局的「放棄國籍名單」（主要追蹤放棄美國國籍的高淨值人士）顯示，2024年約有4820人放棄美國國籍，比2023年增長約48%，是歷史第3高的年度總數。光是2020年至2024年間，就有約21,000名高淨值美國人放棄美國國籍。2016年和2020年是外籍人士離境人數最多的年份，當時的原因顯而易見，川普首次當選美國總統以及新冠疫情爆發。

