全球500強CEO就有10%印度裔! 全靠這「製造機」與「導師制」但是…..

印度人紛紛在國際大企業上嶄露頭角當上CEO。

[Newtalk新聞] 根據《鳳凰Weekly》今 ( 16 ) 日的報導，據統計，在去年的《財富》500 強企業裡，大約有 10% 的 CEO 都是印度裔。

而在全球排名前 300 個公司裡，有超過 6 成都選用了印度裔的高管。這些公司包括但不限於 Google、微軟、Adobe、百事、德勤、星巴克、諾華、麥肯錫、香奈兒......

在全球各大商業領域，印度人都爬到了頂點。而實現這一切，他們僅僅花了不到 30 年——

1997 年，拉馬尼·艾爾開始掌舵哈特福德保險公司，成了史上第一位印度裔的 500 強的 CEO；現如今，就像美國駐印大使的開玩笑所說的那樣：「如果你不是個印度人，就沒法在美國當上 CEO。」

印度裔CEO掌控許多世界500強企業。

現任微軟CEO、印度裔美國企業家薩蒂亞·納德拉之前向一位主持人透露：他能有今天成就，很大程度上要感謝自己在少年時代所就讀的學校——海德拉巴公學（The Hyderabad Public School）。

這所 1923 年建立，為 3 到 17 歲孩子提供 k-12 教育的印度學校，簡直就是一台「歐美名企 CEO 製造機」。

從這裡走出來的，不止有當下微軟的掌舵人，還有 Adobe、寶潔、萬事達卡等一大堆跨國名企的頂尖領導者。

2023 年，為了慶祝海德拉巴公學百年校慶，全球各地的校友們一出手，就給母校捐了 2.75億盧比 （約合八千八百多萬新台幣）。

印度的歐美名企CEO製造機 海德拉巴公學

從該校走出的除了一大批 CEO，還有世界銀行的行長，印度駐聯合國的代表，印度本土知名政治家、演員等一干社會名流。

海德拉巴公學，就和它建校伊始所模仿的英國伊頓公學一樣，都是基本上只為中產及以上的家庭提供教育的貴族學校。

在微軟 CEO 納德拉的自述裡，他念書時的同學，要麼來自精英家庭，要麼是舊貴族的後裔，或者是本國某個邦長的兒子，或者是哪個寶萊塢演員的女兒.....

除了優質但卻並不特別的歐美化精英教育，海德拉巴公學還給它的學子們提供了一個以出身為基礎，以校友作為結盟的圈子。

印度在國際上的知名企業的CEO們。

在這個圈子裡，大家以校徽上的雄鷹作為「認證自己人」的標誌，在畢業後進行人際上的提攜，就業上的互推，甚至是家族間的聯姻。

還是以納德拉為例，在海德拉巴公學，他愛上了打板球並結識了他現在的妻子。而在來到美國後，他和同為校友和球友的 Adobe 總裁山塔努·納拉延合作，一起投資了美國的板球大聯盟。

這種校友圈子文化，不僅限於海德拉巴公學，而且廣泛存在於像印度理工學院 （IIT）、印度管理學院 （IIM） 等各大名校中：

在美國矽谷，印度裔的工程師們以校友會為基底，創建了與「Paypal 幫」類似的「IIT幫」，互相進行資源的置換；

印度最大電商 Flipkart 的創始人在開始做天使投資後，幾乎只給由 IIT 或 IIM 學生所主導的創業專案投錢。

而同一所學校出身，只是印度精英們進入美國職場的第一步。要想再向上爬，就要靠在印度裔之間約定俗成的「導師制」起作用了。這種導師制，也被印裔圈稱為「薪火相傳」。

所謂的「導師制」，說白了就是「一個拉一個」：印度裔高管有義務通過自己的教學和幫助，將更多與自己血脈相同的後輩提攜進公司的管理層。

首先，那些新入職的印度裔員工，會通過「校友會」、「打板球」、「排燈節」等活動或團體，打破歐美大公司上下級的階層壁壘。

從文化或出身上，與高層的印度裔上級建立職場之外的聯繫。

而一旦有看好的後輩，印度裔的高層就會開始運作他們的晉升，給他們機會向高管講 PPT，向 CEO 做彙報，讓他們在領導層那裡反復刷臉。

星巴克的 CEO 納拉辛漢，上任不到 2 年就因為業績不佳，而被董事會撤換。

不過，一方面，新的印度裔職場精英越爬越高；另一方面，則是老印度裔商界高管被批量裁員。

據不完全統計，去年美國至少有 190 名身居管理層的印度裔，因為各種原因被老東家辭退。

星巴克的 CEO 納拉辛漢，上任不到 2 年就因為業績不佳，而被董事會撤換；

Google 的副總拉加萬，則因為在 AI 的大混戰中決策遲鈍，很快被調離了核心崗位；

而馬斯克也在接管了 X 後，裁撤了一大堆他認為「不做事」的印裔員工， 並在新組建的 xAI 公司中換上了大量華人面孔。

誠然，印度的精英教育模式，確實讓他們與歐美職場的相性更合，而「導師制」的抱團與運作，則能讓優秀的年輕人快速晉升。但歸根到底，如今的矽谷和商界，更需要果決專注的執行者。

