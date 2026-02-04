全球54區都「上車」！《96分鐘》Netflix登全球第2名破3紀錄 官方認了續集計畫啟動

《96分鐘》上架Netflix創新3大紀錄！華影國際提供

創新台幣2.07億元票房《96分鐘》1月30日正式上架Netflix，僅用極短時間便刷新多項平台紀錄，甚至衝上全球熱播電影榜單日第2名！這不僅是台灣作品首次站上全球排行榜前段班，更一舉解鎖「台片在Netflix歷史最高名次」、「最多國家電影日榜冠軍」與「最多國家前十名」等三個新紀錄。

《96分鐘》在台灣、香港、新加坡、泰國、越南，甚至遠在摩洛哥、奈及利亞都強勢攻占榜首，最讓粉絲坐不住的是，官方已低調丟出震撼彩蛋，表示續集計畫已悄悄啟動，消息一出立刻引發網友暴動。

這部2025年台片票房冠軍作，集結了林柏宏、宋芸樺、蔡凡熙、王柏傑、李李仁等華麗卡司，更是台灣影史首部以高鐵為題材的災難巨作。為了營造真實感，劇組斥資在台中打造高鐵車廂智慧攝影棚，電影一開場就是精彩絕倫的信義區影城爆炸案，劇情刺激且感人，被譽為台灣近年數一數二的超級商業大片。

《96分鐘》登上Netflix有54個國家都紛紛「上車」，翻攝FB＠96分鐘

奧斯卡強片《左撇子女孩》同步上架 戲院演滿15週破紀錄

除了《96分鐘》橫掃全球，另一部代表台灣征戰奧斯卡最佳國際電影、成功擠進15強名單的話題台片《左撇子女孩》，也於1月30日同步登陸串流平台。該片講述母女三口為了生計到台北夜市擺攤，在一連串意外與衝突中重新面對人生課題，節奏輕快好入口，在各大影展皆獲好評。

目前《左撇子女孩》除登上台灣Netflix第二名，也在戲院上映已達95天，順利突破700萬票房大關，並創下演好演滿14週、準備邁入第15週的長壽紀錄。

Netflix台灣電影排行榜，《96分鐘》《左撇子女孩》分居冠、亞軍。翻攝Netflix網站

全球54區衝進前10 官方認了：續集計畫已啟動

《96分鐘》在Netflix的表現堪稱台片之光，最高峰曾在全球54個地區衝進前十名，甚至連墨西哥也正式「上車」。官方在社群感性感謝全球乘客支持，讓這趟列車得以從台灣出發行駛至世界各地。面對如此驚人的成績，官方也首度證實「第二集火熱籌備中」，讓原本就因劇情大受感動的粉絲更加期待。



