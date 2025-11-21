全球6成消費者看不懂成分表！英國研究指消費者渴望「能理解的標示」

全球消費者對於食品的資訊透明度需求正與日俱增。雖然超過六成表示常看成分表，但許多人暗示難以理解那些技術性強或過長的標示。（圖片來源：Food Navigator）

撰文＝編輯部

英國食品與飲料市場研究與數據分析公司Lumina Intelligence發表的最新全球消費者洞察報告指出，全球超過6成（62%）的消費者表示他們經常查看食品或飲料包裝背面的成分標示，資訊透明度已成為購買決策的重要因素。

Lumina Intelligence資深洞察經理Flora Zwolinski表示，消費者關注的焦點已不再只是前標示上的「低糖」、「高蛋白」等健康宣稱，他們開始更深入閱讀完整成分清單與加工方式。然而，資訊理解力卻遠落後於資訊需求。許多受訪者雖會閱讀成分表，但表示「看得懂名字，看不懂意思」，尤其當標示中充滿化學名稱或技術術語時，理解障礙更明顯。

資訊不只是「列出來」，要能被理解

研究指出，消費者期待品牌能提供更清晰、具上下文的食品資訊，例如原料來源、加工方式與添加物用途等。Zwolinski表示：「人們不想只看到一串名字，他們想知道『這是什麼』、『為什麼在這裡』，以及『它來自哪裡』。」

這項趨勢反映出消費者越來越傾向將食品與健康、倫理及環境責任連結思考。品牌若能提供貼近日常語言的標示方式，或透過互動體驗（如工廠導覽、試吃活動等）讓消費者理解產品來源，更有助於建立信任與品牌忠誠度。

亞洲市場對透明度需求最強

雖然全球消費者都表現出對食品資訊的興趣，但地區差異明顯。報告指出，亞洲有31%的消費者表示「經常」查看成分表，相比歐洲與北美的18%至21%，明顯更高。

Zwolinski分析，這與亞洲文化中「食物即健康（food as medicine）」的觀念有關。她指出：「在中國、印度與馬來西亞等國，食物被視為維持健康的核心方式，因此消費者對原料、加工方式與添加物特別敏感。」

此外，亞洲地區過去曾出現食品安全事件，歷史經驗與信任危機促使消費者對食品標示格外關注。品牌若在這些市場中缺乏清楚透明的說明，將面臨信任流失的高風險。

資訊品質比資訊量更重要

報告指出，「資訊可近性（accessibility）」與「易懂性（clarity）」已成為消費者的新關注焦點。當標示內容過度專業、字體過小或使用行業術語時，消費者即使獲得資訊，也無法真正理解。Zwolinski建議，品牌在標示時應避免專業詞彙與縮寫，採用通俗語言解釋成分、加工或保存技術。

同時，視覺化呈現與數位延伸工具（如QR Code連結產地故事）也是新興趨勢，能協助消費者在選購現場更快速理解產品背景。

超加工食品（UPF）熱議下的資訊焦慮

研究也發現，「超加工食品（ultra-processed foods, UPF）」議題已成為全球焦點。消費者不僅想知道「產品包含哪些成分」，還想知道「加工程度多高」與「添加物是否必要」。這股趨勢正在歐洲、美國與亞洲同步發酵，推動更多品牌採取「乾淨標示（clean label）」策略。

報告建議，品牌應以文化與自然語言重新包裝資訊，如強調「本地來源（locally sourced）」、「傳統製程（traditionally made）」或「自然成分（natural ingredients）」等，這類資訊不僅能提升信任感，也能與健康與永續價值觀連結。

Zwolinski最後指出：「消費者不再只是想知道『成分是什麼』，而是想知道『品牌為什麼這樣做』。」在資訊爆炸時代，真正的競爭優勢不在於提供更多數據，而是讓資訊變得可理解、可信任、有意義。

審稿編輯：林玉婷

