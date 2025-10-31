全球74％死亡竟是慢性發炎惹的禍？醫曝腸道發炎警訊 出現這症狀別輕忽

發胖、失眠小心是慢性發炎惹的禍！根據醫師臨床觀察發現，很多患者走進門診，抱怨的都是些看似不起眼的小問題，如消化不良、腹脹、體重增加、失眠；但深入檢查後，往往發現是體內處於慢性發炎狀態所致。

三高、肥胖 可能是慢性發炎造成

根據世界衛生組織2024年資料統計，心血管疾病、糖尿病與肥胖等非傳染性疾病，已占全球死亡原因的74％。

三軍總醫院松山分院新陳代謝科兼任主治醫師、北秀醫美健康管理中心主治醫師邱勝博指出，慢性低度發炎被國際醫學界認為是加速老化、危及健康的核心風險因子，多數慢性病如心血管疾病、糖尿病與炎症性腸病，與體內長期處於發炎狀態有關，也被認為是全球主要死亡原因。

疲倦、健忘、易怒 可能是腸道發炎了

「腸道可能是發炎體質的源頭。」邱勝博表示，人體70％以上的免疫細胞集中在腸道，而腸道會產生許多抗發炎物質，一旦腸道菌相失衡、腸壁屏障受損時，容易出現免疫過度活化、錯誤攻擊等問題，導致慢性發炎，是肥胖、三高與腸道疾病的潛在根源。

邱勝博提醒，慢性發炎難以察覺，不像急性發炎會出現發燒、紅腫熱痛等症狀，如果經常疲倦、健忘、易怒、失眠、腹脹、便祕、腹瀉 、體重增加就要特別注意，建議從日常飲食著手改善，少吃高糖、高脂、高精緻、加工食品，多攝取蔬果補充高膳食纖維和益菌，讓腸道恢復自我調節的能力。

亞洲益生菌研究權威蔡英傑教授認為，腸道可視為人體的「生理調節中樞」，腸道菌相穩不僅可調節免疫系統反應，也有助於控制血糖、血脂等代謝指標，改善壓力與情緒反應，提升整體健康韌性。

經研究證實，補充特定的機能菌株，如PS128及PS150精神益生菌，能透過調整腸道菌群，幫助舒緩壓力，改善失眠、焦慮狀況；而K21代謝益生菌則能抑制腸道發炎，穩定代謝。

3原則健康吃粽

端午節將至，營養師周佑庭提供健康吃粽祕訣，不怕增加腸道負擔，建議掌握「減油、高纖、補菌加」原則，優先選擇水煮、清蒸或原味少醬的粽子，搭配菇類、花椰菜、地瓜葉等高纖蔬菜，餐後補充無糖優格、優酪乳等益菌食品，有助維持腸道健康。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 諮詢專家／邱勝博醫師．蔡英傑教授．周佑庭營養師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章