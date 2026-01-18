全球75%死於「這疾病」真相！醫示警：5大奪命關鍵

生活中心／綜合報導

重症醫師黃軒近日在臉書發文提醒，全球死亡原因中有相當高比例與「非傳染性疾病（Non-Communicable Diseases，NCDs）」相關。根據統計，全球每4個死亡案例中，就有3例來自非傳染性疾病，占比高達75%，已成為全球最主要的健康威脅。













不會傳染卻更致命 NCDs常在「無感」中傷身





黃軒指出，非傳染性疾病的可怕之處，在於初期多半沒有明顯症狀，常被誤以為只是老化或生活疲勞，導致民眾輕忽風險。他表示，高血壓、血糖偏高、膽固醇上升等狀況，往往「沒痛、沒不適」，但其實器官早已在長期承受傷害。

所謂非傳染性疾病，指的是不會透過飛沫、接觸、血液或性行為傳播，通常發展緩慢、病程長，且需要長期管理，多與生活型態、環境因素及老化有關，並非「突然得病」，而是身體多年累積的結果。

8成其實能預防 關鍵在於生活方式改變





醫學研究顯示，全球約8成的非傳染性疾病，集中於心臟病、癌症、慢性呼吸道疾病（如慢性阻塞性肺病、氣喘）、糖尿病及中風等五大類疾病，這些也被視為最主要的「慢性殺手」。黃軒引述最新白皮書內容指出，單靠醫院、醫師與藥物，永遠追不上非傳染性疾病的發生速度，真正有效的方式是「提前介入」，也就是在日常生活中落實預防習慣。他整理出五大核心風險因子，包括空氣污染、吸菸、不健康飲食、身體活動不足及酒精使用。

他強調，每個人每天的生活選擇，其實就是為未來健康投下的一張選票。非傳染性疾病並非命中注定，而是人類集體生活方式的結果；好消息是，只要及早調整習慣，多數風險其實都有機會被逆轉。









原文出處：全球75%死於「這疾病」真相！「不傳染殺更多人」醫示警：5大奪命關鍵

