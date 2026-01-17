全球75%死於「這類疾病」！醫師黃軒：不傳染殺更多人 揭5奪命主因

生活中心／劉宇鈞報導

導覽目錄：

非傳染性疾病（NCDs）占全球死亡的75%

重症醫師黃軒近日在臉書發文分享，全球死亡原因中，有相當大比例與「非傳染性疾病（NCDs）」相關。他指出，全球每4個死亡案例中，就有3個來自非傳染性疾病，約占全球死亡的75%。

黃軒表示，非傳染性疾病雖然不會透過飛沫、接觸、血液或性行為傳染給他人，但其危險性在於早期往往沒有明顯症狀，容易被誤認為只是「年紀到了」，同時也會在日常生活中悄悄加速惡化。他提到，高血壓、血糖偏高、膽固醇上升等情況，經常「沒痛、沒感覺」，但器官其實已在受傷。

廣告 廣告

什麼是非傳染性疾病（NCDs）？主要集中5大疾病

黃軒也補充說明，非傳染性疾病（Non-Communicable Diseases, NCDs）通常發展緩慢、病程長，需要長期管理，多半與生活型態、環境以及老化等因素有關，並非突然發生，而是身體長年累積後的結果。

黃軒整理指出，全球約80%的非傳染性疾病死亡案例，主要集中在5大類疾病，包括心臟病、癌症、慢性呼吸道疾病（如COPD、氣喘）、糖尿病以及中風（常與心血管疾病合併計算）。他也提到，這些疾病多非突然發作，而是長期累積形成。

研究指80%可預防NCDs 五大核心風險因子一次看

此外，黃軒引述研究指出，約80%的非傳染性疾病其實可以預防，且高度集中於可被改變的風險因子。他表示，最新白皮書也強調，若僅依靠醫院、醫師與藥物，無法追上非傳染性疾病增加的速度，真正有效的方法在於提前介入與日常生活中的預防習慣。

黃軒列出五大核心風險因子，包括空氣污染、吸菸、不健康飲食、身體活動不足以及酒精使用，並表示日常生活方式與未來疾病風險密切相關。他提到，多數情況下仍有機會調整與改變。

更多三立新聞網報導

國民黨2026提名亂成一鍋粥 藍營人士：以為新北台中是囊中物？

行員認證！去銀行有「2習慣」是有錢人：他們和普通人的差別

10萬救命錢來了！一年一次 申請方式、截止期限一文看懂

楊瓊瓔江啟臣爭提名 王義川曝「對話內幕」：你就衝下去

