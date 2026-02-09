全球8間最美「安縵」奢華酒店推薦：寧靜王國不丹安縵、京都安縵的隱世日常，請列入未來必訪 | ELLE
PHOTO CREDIT: Aman
成立於 1988 年的安縵奢華酒店集團，以極致寧靜與高度隱私聞名全球。精選全球 8 間最美安縵酒店，從充滿平和氣息的不丹，到隱身山林的京都安縵，一次收藏旅人心中的夢幻清單。
往下滑看全球8間最美「安縵」奢華酒店推薦▼
全球最美「安縵」奢華酒店１：不丹，安縵喀拉 Amankora
PHOTO CREDIT: Amankora
充滿平和與寧靜的靈性之國－不丹，也有安縵的蹤跡，安縵喀拉 Amankora是不丹首座度假勝地，其在不丹的中部和西部山谷中設有五處小屋，每座小屋都結合當地特色，充分融合進這座傳奇佛教王國的一部分之中，提供前來拜訪此座「世界上最幸福的地方之一」無與倫比的體驗，盡情享受屬於不丹獨特的美麗環境。
PHOTO CREDIT: Amankora
安縵不丹中的五個小屋都被森林和果園所環繞，其中設有76間套房，分別融合不同的鄉村元素和現代設計，首次想前往這座神秘國度，肯定要先從安縵不丹開始作為目的地。
PHOTO CREDIT: Amankora
您可以在不丹壯麗的山間風景中騎著自行車遊歷，探索喜馬拉雅山的自然風光，也可以待在飯店內靜靜欣賞這座神祕的國度。
PHOTO CREDIT: Amankora
菜單融合喜馬拉雅文化和西方烹飪文化，並且結合不丹最好的天然食材，為客人提供了對當地美食的創新詮釋，彷彿是座遺世而獨立般的寧靜住所。
PHOTO CREDIT: Amankora
▲您也可以體驗館內瑜珈或是養生之旅，在此充分淨化、沉澱心靈！
【不丹 安縵Amankora】
地址:Paro, Thimphu Punakha, Gangtey Bumthang 12001不丹
電話: +975 2 331 333
點我訂房
全球最美「安縵」奢華酒店２：日本京都，安縵 Kyoto
PHOTO CREDIT: 安縵
安縵京都（Aman Kyoto）坐落於森林中心的秘密花園中，與京都的金色金閣寺（Kinkaku-ji Temple）和其他16個聯合國教科文組織世界遺產相距不遠。但安縵京都仍然相當僻靜，且設有明亮的套房和林地之中的涼亭，提供旅人們有如遁入山林之中的旅居感受。
PHOTO CREDIT: 安縵
Aman Kyoto的客房和亭台是對傳統日本旅館旅館的現代致敬，其幾何結構極簡主義，可作為通往其壯觀自然環境的窗戶。內部空間寬敞且光線充足，使每個空間都可以存在並與周圍的景觀和歷史悠久的森林花園一起呼吸，營造出沉穩的氛圍。
PHOTO CREDIT: Aman Kyoto
安縵京都Aman Kyoto面向西側的奈良客房（Nara Rooms）位於一樓，秋季到訪可欣賞到周圍成熟的楓樹的景色，空間採用傳統日式旅館的設計特色，結合了臥室和起居區，並設有天然木材、落地窗、榻榻米地板，和帶有日照的日式浴室，是館內人氣相當高的套房。
PHOTO CREDIT: Aman Kyoto
安縵京都除了根據季節供應不同風格的正式套餐以外，每天也有提供下午茶讓客人品嘗外型如花一般的高雅和果子，包含年糕、水果等製成日本傳統甜點，最後還可以新鮮製作的京都抹茶作為搭配。
PHOTO CREDIT: Aman Kyoto
▲安縵京都館內設有公共溫泉浴池，房間內也有溫泉可以體驗，喜愛日本傳統文化與溫泉的人值得一訪。
【日本京都安縵Aman Kyoto】
地址:1 Okitayama Washimine-Cho 603-8458 ,Kyoto,Japan
電話:+81 75 496 1333
點我訂房
全球最美「安縵」奢華酒店３：印尼峇里島，安縵Amankila
PHOTO CREDIT: 安縵
安縵Amankila擁有龍目島海峽（Lombok Strait）令人嘆為觀止的海岸線，坐落在神聖的阿貢山（Mount Agung）下鬱鬱蔥蔥的山坡上。高高聳立的套房與翠綠的樹蔭人行道相連，在山坡上就可以欣賞到壯麗的景色，而印尼峇里島安縵最著名的三層無邊際泳池，在酒店的中心層層疊疊遙望海平面相當壯觀。
PHOTO CREDIT: Amankila
安縵Amankila酒店的套房位於制高點，可將海景最大化，並坐落在青翠的山坡上，映襯著阿貢山的迷人景色，可俯瞰龍目島海峽和私人海灘的美景。
PHOTO CREDIT: 安縵
安縵Amankila的三個獨特的無邊泳池套房在佈局上都稍有不同，但每個套房都位於山坡上，並設有一個私人無邊泳池，走出陽台就能俯瞰美麗的海灣。
PHOTO CREDIT: Amankila
套房設有室外露台和休閒涼亭，將露天生活方式與創造舒適寧靜的所需要的所有設施融為一體，你可以選擇在酒店的露天涼亭、海邊沙灘等地用餐。
【印尼峇里島安縵Amankila】
地址:Manggis, Bali, Indonesia, 80871
電話:62-363-41333
點我訂房
全球最美「安縵」奢華酒店４：印尼峇里島，安縵Nusa Dua
PHOTO CREDIT: 安縵
同樣位於印尼峇里島的安縵Nusa Dua以獨棟別墅的方式經營，安縵Nusa Dua位於峇里島最南端的半島，以其金色的沙灘，海邊的神廟和綴滿雞蛋花的山坡著稱。是穿越印尼群島的完美起點，每一座別墅都配有兩名管家和一位私人廚師，提供旅人們如天堂般的靜修勝地。
PHOTO CREDIT: 安縵
安縵Nusa Dua每棟別墅均享有寧靜的花園美景，並圍繞一個迷人的游泳池和露台設計。兩間臥室位於兩層的主要結構中，設有開放式生活區，而花園中則設有一個或多個臥室涼亭。
PHOTO CREDIT: 安縵
別墅房型包含2~6人房，非常適合來到峇里島度假的家庭和夫婦，享受獨特的私人住宅，距離度假村的設施和附近的海灘也不遠，可出門充分感受周圍的景點、也能待在別墅中享受一整天。
PHOTO CREDIT: 安縵
每棟別墅還設有一個可容納10人的大型露天用餐亭和一個圖書館，可與一同出遊的家人好友們擁有完整的私人空間場域。
【印尼峇里島安縵Nusa Dua】
地址:Nusa Dua, Bali, Indonesia, 00000
電話:62-361-8468585
點我訂房
全球最美「安縵」奢華酒店５：美國猶他州，安縵Amangiri
PHOTO CREDIT: 安縵
安縵Amangiri充分融入在美國大峽谷國家公園之中，狂野的西部景緻完全展現在這片擁有峽谷、台地、山脊和峽谷的沙漠景觀中，是世界上最壯觀的奢華酒店之一，來到此地的旅人無不被眼前的景緻所震懾。
PHOTO CREDIT: Amangiri
安縵Amangiri提供兩種特色房型，包含露台套房與豪華帳篷套房，露台套房坐擁大型私人露台正對著岩石懸崖，露臺特別設有壁爐，讓來到此地的旅人能在晚上與周圍的自然環境相處。
PHOTO CREDIT: 安縵
除此之外也有正對沙漠的套房，可以盡情享用這座空中露台，無論是在戶外用餐還是在篝火旁聊天，都能欣賞無盡的沙漠風光。
PHOTO CREDIT: Amangiri
另外安縵Amangiri的豪華帳篷套房，坐落於大峽谷僻靜之處，相當具有戶野營感，但其中設有兩間帶特大號床或兩張單人床的臥室，和一間裝潢典雅的起居室、餐廳以及兩間獨立的浴室。
PHOTO CREDIT: 安縵
▲此外還有私人恆溫瀑布游泳池和野營風格的營火坑相當奢華！
PHOTO CREDIT: Amangiri
除了可以隨時使用安縵Amangiri的餐飲選擇外，Sarika營地的客人還可以每天在營地中心的全日餐廳享用三餐，從經典的篝火早餐，露天燒烤午餐到精緻的晚餐，都能在火旁和星空下享用。
【安縵Amangiri】
地址: 1 Kayenta Road 84741-0285 United States
電話: +1 877 695 3999
點我訂房
全球最美「安縵」奢華酒店６：泰國普吉島，安縵璞瑞 Amanpuri
PHOTO CREDIT: 安縵
位於泰國普吉島的安縵璞瑞 Amanpuri，是安縵酒店集團的首個度假勝地，擁有自己的一座半島的安縵璞瑞 Amanpuri能為賓客提供寬敞的空間、寧靜的氛圍，以及如詩如畫一般的黃金白沙灘。
PHOTO CREDIT: 安縵
安縵璞瑞 Amanpuri包含7間海濱別墅，分別位於半島的頂端，可欣賞安達曼海（Andaman Sea）一覽無餘的景緻，並擁有大量的戶外娛樂空間。並且圍繞一個中央游泳池建造，寬敞的陽光露台設有起居室和用餐沙龍，非常適合在夕陽西下時與親密的家人朋友共度時光。
PHOTO CREDIT: Amanpuri
其中一棟五人房的海洋別墅可俯瞰安達曼海碧綠的海水，並設有專屬海洋別墅的私人游泳池。每棟別墅還擁有自己專門的管家和泰國廚師，以確保住宿的各個方面都能服務完善。
PHOTO CREDIT: 安縵
安縵璞瑞 Amanpuri除了提供SPA服務以外，還聘請中醫師位旅人們評估身體需求，既能放鬆身心靈享受SPA還能有不一樣的泰式古法診療體驗。
PHOTO CREDIT: 安縵
安縵璞瑞 Amanpuri供應的泰式料理相當道地，包含泰式炒河粉、泰式咖哩以及當日現捕海鮮製成的泰式海鮮沙拉等等，想在海景餐廳、叢林餐廳等處用餐都能盡情享受。
【泰國普吉島 安縵璞瑞 Amanpuri】
地址:Pansea Beach 83110 Phuket Thailand
電話:+66 76 324 334
點我訂房
全球最美「安縵」奢華酒店７：摩洛哥，安縵珍納Amanjena
PHOTO CREDIT: 安縵
坐落於傳奇紅城馬拉喀什市郊的摩洛哥安縵珍納Amanjena，受到古老馬拉喀什的玫瑰色調建築啟發，富麗堂皇的外觀加上撒滿花瓣的噴泉，有如穿越時空般的優雅靜謐感。
PHOTO CREDIT: 安縵
安縵珍納Amanjena房型優雅浪漫，且地毯與瓷磚地板交互拼接，給人一種奢華的感受。館內房間的貴妃椅和蠟燭燈籠更賦予摩洛哥經典的氛圍，部分房型還有提供私人溫水游泳池相當奢華。
PHOTO CREDIT: 安縵
酒店內部的酒吧瀰漫著優雅異國氛圍，其標誌性的拱門設計和挑高的天花板充滿摩洛哥風情，晚上即使不出門也能感受摩洛哥特色氣息。
PHOTO CREDIT: Amanjena
安縵珍納Amanjena提供富麗堂皇的奢華住宿體驗，臥室套房連接浴室和豪華大理石浴缸，以及設有私人泳池的花園庭院，營造出摩洛哥傳統的豪華別墅氛圍。
【摩洛哥安縵珍納Amanjena】
地址:Route de Ouarzazate km 12 Marrakech 40000,Morocco
電話:+212 5 24 399 000
點我預訂
全球最美「安縵」奢華酒店８：多明尼加共和國，安縵茵瀾Amanera
PHOTO CREDIT: 安縵
安縵茵瀾Amanera坐落於加勒比海上的多明尼加共和國，此地綠意盎然的北岸四周環繞著廣闊的自然保護區，層巒疊嶂、連綿起伏坐擁壯闊景致，還能俯瞰綿延進2公里的格蘭德海灘（Playa Grande），來到此地的旅人除了追求驚險刺激的戶外運動，也能體驗盡情放鬆身心的人文活動。
PHOTO CREDIT: Amanera
安縵茵瀾Amanera設有25座獨立小屋，零星分佈於海岸線的懸崖峭壁之上坐擁遼闊海景。室內落地玻璃門直通開闊的戶外露臺，提供用餐與休息區，部分小屋還在此設有私人泳池。
PHOTO CREDIT: 安縵
安縵茵瀾Amanera餐廳為具有地中海加勒比風味的餐點， 除了能在主要餐廳從懸崖頂上俯瞰大海，同時享受早餐，午餐和晚餐以外，還能在沙灘上的俱樂部悠閒地享受午餐。
PHOTO CREDIT: 安縵
安縵茵瀾Amanera還為戶外愛好者策劃一系列活動，包含衝浪與瑜伽，您可以參加兩個半小時的晨間衝浪和冥想課程，開始元氣滿滿的一天，而後參加專為衝浪者設計的瑜伽課程，舒展筋骨強健核心及腿部肌肉。
【安縵茵瀾Amanera】
地址:Auto 5 Carretera Rio San Juan, Cabrera, Rio San Juan, Dominican Republic, CP 33300
電話:1-809-589-2888
點我訂房
＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
