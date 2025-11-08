全球83疫區、亞洲占20國 農業部：「非洲豬瘟」境外病毒仍是最大威脅

花蓮縣 / 綜合報導 網購平台「什麼都 賣 、什麼都不奇怪」，但有人賣郵筒您看過嗎？有賣家PO出圖文，大大小小、綠色紅色甚至雙色款的郵筒都有，價格最高的一座賣6000元，但被網友質疑是否有盜賣郵政資產嫌疑？對此賣家發聲喊冤自己不知情，郵筒是和回收商購買，事前也再三確認是否可以販售。而中華郵政 花蓮郵局 表示，郵筒是9月花蓮堰塞湖洪患時，被泥流沖出、跟廢棄物混雜後被清除處理的，已經通知賣家下架，並回收全數共17座郵筒。把千言萬語化成文字透過郵筒寄到對方手上是很多人生活中的記憶，但這座落街頭人們熟悉的郵筒卻差點出現在民眾家中。再仔細看，郵筒上都沾上一層灰白色的泥，賣家也在拍賣平台上，清楚寫下款式跟售價，一個大的雙色郵筒賣6000元，單色款大的5500元小的賣3500元，需要修復的售價2500元，還說品項很好，也提醒沒有鎖頭也沒有鑰匙，但被網友質疑，是否有盜賣郵政資產嫌疑，對此賣家發聲喊冤。賣家(經變音處理)說：「回收商把它拿出來賣，所以我那時候也是在網路上買的，我還問回收商說可以賣嗎，然後『他還跟我說可以』，我還自己『認賠好幾萬元』。」賣家強調自己不知情，上架出售前也有再三確認，經告知後都還給郵局了。賣家(經變音處理)說：「上網的第一天，就有人傳給郵局的人看了，郵局的人也跟我聯絡了，他們就跟我聯絡說不行賣，然後他們就說要收回去，所以他們就全部載走了。」至於郵筒怎麼會落到民眾手中？花蓮郵局副理歐鴻煊說：「當初不是那個(花蓮馬太鞍溪)堰塞湖溢流，所以光復地區就是發生很嚴重水災，整個溢流的東西，很多都是流到外面去了這樣，這些郵筒都要用重型機具，把它破壞掉，這樣才是我們的做法這樣。」中華郵政也表示，緊急收回全部17座郵筒，也責成花蓮郵局，依規定檢討報廢財產保管與處理流程，後續將嚴加落實防範措施。 原始連結

華視影音 ・ 9 小時前