全球83疫區、亞洲占20國 農業部：「非洲豬瘟」境外病毒仍是最大威脅
[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（8）日至桃園機場視察邊境查驗，要求各單位嚴守防線，杜絕非洲豬瘟入侵，並肯定農業部、防檢署及多部會努力，讓台灣豬重返餐桌。農業部稍早發文表示，全球已有83國為疫區，其中亞洲占20國，境外威脅仍高，呼籲旅客勿攜帶或網購含肉產品入境，共同維護防疫成果。
農業部指出，陳駿季部長今日陪行政院長卓榮泰視察機場邊境防疫，卓提醒各單位不能鬆懈，務必確實落實查驗措施。農業部表示，台灣非洲豬瘟疫情雖未擴散，但海外疫情仍嚴峻，全球83個疫區中，亞洲就有20國淪陷，境外病毒始終是最大威脅。
農業部與內政部、交通部、財政部、海洋委員會將持續緊密合作，查驗入境旅客、貨櫃、國際快遞及漁船，全面阻擋病毒越界。農業部也提醒，出國旅遊或網路購物時，勿攜帶或郵購動物性食品入境，避免違規受罰，也避免病毒入侵本土養豬場。
防檢署說明，卓榮泰今日特別要求邊境各單位務必嚴格執行查驗，不僅是肉品，包含植物種子等違規動植物產品都需零容忍。防檢署指出，經過三階段採檢、監控與防疫，目前除台中案例場外無異常，不見病毒外擴跡象，顯示防疫成效確立，但仍不得鬆懈。防檢署補充，近年來仍在旅客行李、快遞包裹中檢出含非洲豬瘟病毒的肉製品，顯示境外輸入風險仍存在，呼籲國人與海外親友務必遵守防檢疫規範，不要攜帶或寄送肉類產品進入台灣。
應變中心表示，將與關務署、海巡署持續協作，嚴查違規貨物與旅客行李，也將提升X光機運作效率、補強檢疫犬與人力配置，採「零信任」檢查標準確保防線無漏洞，並提醒社會共同維護本土畜產品安全與農業永續發展。
