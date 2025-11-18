全球AI供應 台灣明年扮關鍵角色

群益金鼎證券總經理李文柱（中）、群益投顧董事長蔡明彥（左二）、群益投顧總經理范振鴻（右二）、群益金鼎證券執行副總裁鄭育玲（右一)、群益金鼎證券資深副總裁黃琦（左一）出席投資展望說明會。

▲群益金鼎證券總經理李文柱（中）、群益投顧董事長蔡明彥（左二）、群益投顧總經理范振鴻（右二）、群益金鼎證券執行副總裁鄭育玲（右一)、群益金鼎證券資深副總裁黃琦（左一）出席投資展望說明會。

2026年即將到來，群益投顧團隊剖析全球經濟展望及台股投資趨勢表示，隨著AI晶片越來越強大，AI資本支出持續成長，權值股的影響舉足輕重，明年台股企業獲利預估成長21％，2027年獲利預估成長14％，在此樂觀情況下，台股指數明年底前高點將挑戰34000點，低點暫估26000點，可能原因是AI股提前反應完2027獲利預期，或是其他意外、突發性的利空。

廣告 廣告

群益金融集團昨（18）日舉辦「2026年投資展望說明會」，由群益投顧總經理范振鴻主持，團隊分析，台灣在全球AI供應鏈扮演關鍵角色，台積電搭配鴻海、台達電、聯發科與廣達等權值股合計占52.8％，上述大型股輪動將成為推動指數的重要力量。半導體仍是AI時代的核心產業，料皆有助於台股的表現。

在投資策略方面，群益建議應採取三大方向，包括「擁抱波動、控制風險」、「投資AI不限國界，可利用複委託與ETF布局」及「關注具成長題材的領先個股表現，而非僅看指數漲跌」。

電子產業方面，群益指出，全球CSP持續擴大AI資本支出，帶動伺服器、機櫃、AI晶片、高階封裝、散熱與PCB等供應鏈需求。伺服器端受惠股有緯創、神達、川湖；晶片製造則由台積電獨享高階製程紅利；記憶體需求料推升日月光投控、力成動能。散熱與電力系統需求有利台達電、奇鋐；高階板材、CCL與PCB需求成長則有利南電、台光電、華通、博智與精成科。設備端亦因台積電CoWoS產能擴增，聖暉、精測、雍智科等業者可望受惠。

群益認為，生成式AI發展成熟後，將進入代理型AI與實體型AI階段，工業電腦、邊緣運算、資訊服務等族群將推出更多AI產品，機器人、智慧眼鏡、無人機、自駕車等應用出貨量也有機會提升。此外，高速網通設備與矽光產業亦將持續受惠AI基礎建設需求。傳統產業部分，在先進製程帶動特用化學品需求下，新應材、台特化可望受惠。其次，水資源政策推動下，國統、雲豹能源具長期需求動能。金融與營建族群則因獲利與殖利率題材，華固、華友聯、長虹、富邦金、國泰金、玉山金等具吸引力。散裝航運方面，因新船訂單少與環保法規推動拆船，新興、裕民、慧洋-KY可望受惠市場循環改善。群益表示，AI仍是引領全球產業與金融市場的核心力量，明年的投資布局將圍繞AI產業鏈延伸與跨產業應用，惟投資人仍需留意市場波動及大型股漲多後的修正風險。