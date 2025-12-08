全球AI指數台灣排名第16 各項指標有顯著差異

台灣晶圓製造業、IC封裝業全球排名第一，有著半導體王國美譽。不過AI發展，全球排名並非名列前茅，根據英國觀察家報最新全球AI指數排名，台灣從去年的21名進步5個名次，位列排名第16名。

根據九大項目評比結果，台灣在基礎建設與政府策略，分別位列第7與第8名。不過，關於開發能力是全球27名、商業生態第30名，至於人才是第33名。

經濟部產發署長邱求慧發文分析，台灣AI整體發展，強弱項非常明顯，認為台灣還要更努力，才能真正站上AI世界舞台。

萬達人工智慧行銷長曲建仲表示，「缺少一個發展軟體，還有整合應用的環境，畢竟市場太小，那麼市場都是在歐美，應該鼓勵國內的企業去美國、歐洲設立軟體的研發中心，那更重要的是要跟當地的其他企業更緊密的合作。」

國內AI軟體研發公司分析，台灣市場規模小、產業生態尚未完整，加上新技術引進慢半拍，進而拉大歐美AI生態系距離。

觀察台灣半導體產業鏈，台積電、聯電、世界先進著重於晶圓製造，而聯發科、聯詠等多為IC設計，顯示硬體強過軟體。

國發會主委葉俊顯指出，「人才整個部會都有在幫忙，校園內的話就是教育部會負責，校園外大概就經濟部跟勞動部，國外我們負責，國外的攬才那一部分。」

根據國發會報告顯示，2025年至2027年，台灣AI應用服務人才，每年新增約3000至4000人，恐怕供不應求，國發會強調將優化《外國專業人才延攬及僱用法》，才能在AI發展賽局迎頭趕上。