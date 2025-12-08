全球AI排16！經濟部：台灣要補足3弱項 童子賢這麼說

經濟部產發署長邱求慧說，力拚AI強國，台灣要補足3項弱點。（圖:台北101提供）

英國《觀察家報》（The Observer）日前發布「全球AI指數」，台灣排名從去年全球第21名進步到第16名，但還是落後中國大陸、新加坡、南韓和日本。經濟部產業發展署長邱求慧日前撰文分析，台灣在高階AI人才、商業生態系與開發能力等子指標較為低分，這3項弱點，是阻礙台灣進入前10名的瓶頸。

邱求慧撰文分析，攤開數據來看會發現「台灣的成績其實強弱項非常明顯」，細看各項的分數，台灣的強項是政府策略（全球第8）與基礎建設（全球第7）；例如政府近年推出各項AI政策與晶創台灣方案等，加上台積電與伺服器供應鏈帶來的硬體實力，這些都是世界級的強項。

較令人驚喜的是，台灣在AI相關法規與社會接受度（第15 ）與學術研究（第18 ）上也展現穩定進步，顯示我們的制度與環境其實已經越來越成熟。

不過，台灣在3項子指標的排名相對落後，包括人才排名33，顯示台灣的高階AI人才極度短缺；商業生態系第30名，顯示台灣缺乏能靠AI服務賺錢的企業與新創；開發能力第27名，說明台灣多半是工具使用者，而非技術的創造者。他指出，「這3項弱點，是阻礙台灣進入前10名的瓶頸」。

邱求慧認為，台灣的第16名值得肯定，但不能誤解為我們已經站穩。它更像是一個提醒：硬體與國家意志可以幫我們衝到前段，但要真正成為AI強國，必須補齊軟體人才與產業生態的發展。進步值得鼓勵，但前路仍長。台灣還要更努力，才能真正站上AI世界舞台。

對於台灣的「全球AI指數」從去年第21名進步到今年第16名，但在高階AI人才、商業生態系和開發能力等項目分數較低。和碩董事長童子賢今天（8日）表示，台灣人口數約2300萬，占全世界人口比例其實不高，卻可以成為科技產業、尤其是資訊電子產業全球生態系中，不可或缺的重要夥伴角色。

童子賢說，因為台灣站在重要的位置，難免有些時候會忐忑不安，擔心重要性排名是否往前或落後。他直言，無須太過憂慮，台灣能以這麼少的人口數，在目前科技產業及這一波AI浪潮中站在這麼重要的位置，值得大家以穩定心情、往前好好努力，不要患得患失。

根據《觀察家報》公布，全球AI指數前10名依序是：美國、中國大陸、新加坡、英國、南韓、法國、以色列、加拿大、德國及阿拉伯聯合大公國；11名到20名依序是：日本、瑞士、荷蘭、沙烏地阿拉伯、芬蘭、台灣、印度、丹麥、瑞典及挪威。