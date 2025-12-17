全球AI最強心臟在台北 蔣萬安：輝達投下信任票

輝達落腳北士科！蔣萬安視察T17、T18基地。（圖：北市府秘書處提供）

▲輝達落腳北士科！蔣萬安視察T17、T18基地。（圖：北市府秘書處提供）

台北市長蔣萬安昨（十七）日視察北士科T17、T18基地，正式宣告輝達海外總部將要落腳台北。蔣市長強調，輝達進駐台北將是極為關鍵且重要的一步，這代表全球市值最高的企業對台北投下信任票。此外，輝達預定落腳北士科，北市府規劃台北成為全球AI最強心臟。

蔣萬安指出，此前與輝達全球不動產副總裁Scott Ekman會面，對方正式遞交投資意向書，這份文件象徵著全球市值最高企業對台北市高度肯定與信任，能有現在的豐碩成果，這是台北隊自三年前上任開始，即以戰戰兢兢、毫不鬆懈的態度，每日加緊步伐推動市政所致。

廣告 廣告

蔣萬安細數北士科三年有成，從一一二年福國路銜接洲美快速道路引道啟用，一一三年區段徵收工程全數完工，今年福星公園地下停車場啟用，以及明年福國消防分隊與福國社宅將相繼落成。這些在交通、基礎建設及居住方面的一步一腳印，正是輝達最終選擇台北、落腳北士科的關鍵因素。

北市府更以「生活、生態、生產」三生一體優勢策略，為北士科園區擘劃願景。對於居住生態產業的發展，北市府創造生活、生態及生產的三生優勢，首先，生活方面，北士科將規劃逾五百戶社宅，托育、日照、非營利幼兒園等服務一應俱全，打造全齡共融的宜居地區。

生態方面，結合防災以及生態景觀「超級堤防」，還有透水鋪面的生態公園，將把北士科打造成防災、生態、淨零生態區。蔣萬安強調，未來矗立於北士科輝達海外總部，不僅將是一座指標性建築，更為台北裝上「全球AI最強的心臟」。