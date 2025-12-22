全球AI淘汰賽開打！ 謝金河欽點「4台廠大贏家」：它是最大黑馬





隨著AI高速發展推升市場需求，帶動科技股行情走強，但近期股價劇烈震盪，也再度引發投資人對AI泡沫的疑慮。對此，財信傳媒董事長謝金河分析，AI產業並非全面受惠，資源與訂單正快速向少數企業集中。他指出，鴻海（2317）、緯創（3231）、緯穎（6669）與廣達（2382）已成功卡位AI核心供應鏈，具備長線競爭優勢；反觀無法切入關鍵技術與伺服器布局的業者，未來恐逐漸被市場邊緣化，產業差距只會持續擴大。

AI發展是否存在泡沫化疑慮，持續引發關注。財信傳媒董事長謝金河19日在粉專上指出「AI賽道上的贏家會愈來愈少」，他表示2000年前後，施振榮先生決定讓宏碁分家，李焜耀挑到最大的明碁，宏碁挖來蘭奇發展品牌，蘭奇被聯想挖角後由王振堂領軍，後來交給陳俊聖。林憲銘則分到最不被看好的緯創。

他表示，25年過去了，現在從明碁改名的佳世達市值剩下394億元，宏碁也只有789億元，「但原來不被看好的緯創市值4580億元，緯穎7963億元，這兩家公司市值加起來1.2543兆台幣，緯穎甚至成為市值11大的企業。」

謝金河指出，從營收來看，宏碁前11個月是2471.02億元，年增2.9%，佳世達是1891.75億元，而緯創單是11月營收就高達2806.24億元，「佳世達，宏碁拼了一整年，還不及緯創一個月的營業額。」

今年前11個月，緯創營收1.931兆元，年增104.7%，緯頴營收8463.72億元，年增266.5%。謝金河：「從營收很清楚可以看出誰在AI的賽道上，誰不在賽道上？今年前三季的EPS，緯穎是驚人的200.85元，緯創是6.43元，宏碁是0.9元，佳世達只有0.59元。從數字就可以看出誰是贏家。」

謝金河認為在Hopper的時代，伺服器廠都飛揚，這次到Blackwell，機櫃才是主戰場，「鴻海，緯創，緯穎，廣達才是入圍的贏家。明年進入Rubin的時代，贏家會更集中。從投資的角度來看，贏家會贏更多，輸家可能滿地都是！」

