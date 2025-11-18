全球CCPI氣候績效指標台灣小升一名 專家示警：光電陷發展停滯

距離《巴黎協定》（Paris Agreement）簽署已十年，國際減碳雄心與成績如呵？「氣候變遷績效指標」（Climate Change Performance Index）18日公布最新排名，代表「非常好」的前三名依舊從缺，丹麥蟬聯榜首、台灣微微前進一名，仍屬後段班。美國倒退八名，與產油國伊朗、沙烏地阿拉伯並居倒數三名。

人均碳排下降 但減碳目標難達成

CCPI由德國看守協會（Germanwatch）、新氣候研究所（NewClimate Institute）與氣候行動網絡（CAN）共同評比，評比涵蓋63國與歐盟，今年已是第21次公布指數。

國際減碳十年，好消息是，全球人均碳排持續下降、再生能源大幅成長，超過100個國家都已訂下淨零排放的目標。壞消息是減碳速度過慢，難以達成《巴黎協定》將升溫控制在1.5°C以下的目標，因此，評比仍讓前三名從缺。

「榜首」第四名是丹麥，與去年一樣。第五、六名分別是英國與摩洛哥。主辦團體表示，丹麥是離岸風電的領先者，在再生能源的表現亮眼；英國則在去年關閉所有燃煤電廠。

正在競爭下屆氣候大會（COP31）主辦權的澳洲（第56名）與土耳其（第52名）都在「非常差」（Very Low）的等級。

敬陪末座的是沙烏地阿拉伯、伊朗，以及直落八名的美國。報告稱，石油與天然氣生產大國自成小團體，沒有將脫離化石燃料視為新商機，遠離迎向未來的機會。

台灣：減碳成績、前景仍欠佳

CCPI的評分基準有四大項，分別是溫室氣體排放、再生能源發展、能源使用與政策，前三項根據國際指標數據，政策則由CCPI邀請的國內專家評比。台灣的CCPI成績長期偏差，每次發布均引發社會關注。

今年台灣上升一名，整體排名第59，仍屬「非常差」（Very Low）的等級。以分項指標來看，台灣在再生能源趨勢取得「非常好」（Very High）的評級，但在溫室氣體排放與能源使用上都「非常差」。

去年氣候政策從24名退到39名，今年再度退到41名。根據報告，專家批台灣減少碳排的速度過慢，2023年溫室氣體淨排放量僅較基準年（2005年）減少4.64%。雖有碳費制度，但碳費太低，且交自主減量計劃即可減免碳費等，形成巨大漏洞。此外，台灣將天然氣視為「乾淨的過渡能源」，仍持續擴張燃氣發電。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯認為，CCPI對台灣設定的減量責任過於嚴苛。若以另一個指標──ACEEE的「國際能源效率評分卡」來看，台灣在25個國家中排名第7名，表現優於日本、韓國與澳洲。

至於台灣得分最佳的再生能源，他提醒，今年新增光電量退回2018年水準，再加上國內政策搖擺不定，若台灣光電發展停滯，未來很可能會被超越。在化石燃料部分，台灣已明定燃煤占比目標，依燃煤電廠退場進度，可望在2040年左右達成無煤。不過，政府確實還未言明石油減量規劃，中油也持續投資海外石油開採，與國際趨勢背道而馳。

G20表現不佳 中國多新建燃煤電廠

由中、澳、日、美、加、韓等大國組成的20國集團（G20）是全球重要經濟體，占全球約75%的溫室氣體排放，但減排成績不佳，僅英國等級為「佳」（High），一半均「非常差」，包括中國、日本、俄羅斯、美國等。

在美國關稅競爭、政策右傾等壓力下，歐盟今年不少綠色政策延後並打折，今年排名下降三名，屬於中上段。電動車大國中國2025年第一季的碳排下降，外界仍在觀察是否已達峰值。報告也批評，中國煤炭產量去年創下新高，新建燃煤電廠數量更遠高於全球，且缺乏明確的化石燃料補貼退場機制。

