全球EMBA交流協會受邀訪問英國劍橋大學 學術交流成功做國民外交

記者鍾和風/高雄報導

英國劍橋大學Clare Hall於11月舉辦EMBA Autumn Programme 2025高階商管課程，全球EMBA交流協會菁英受到邀與會，交流活動吸引來自全球產業領袖與菁英參與。

劍橋市長Russ McPherson、劍橋大學副校長 Prof. David Cardwell、Clare Hall 院士 Prof. David Cope，三位劍橋重量級人士親自參與表達歡迎，做為台灣首次來到劍橋大學交流的團體，全球EMBA交流協會理事長陳正修感到非常榮幸，他表示「能夠與劍橋大學合作，開設專屬協會為期一週的國際高階商管課程，並與來自全球產業領袖共同探討品牌策略、永續思維及新世代市場趨勢等議題，為品牌全球化佈局奠定更深的戰略基礎，實在是非常難得的機緣」。協會副國際事務長王怡瑾也強調，本次交流研習是協會國際化發展的重要里程碑，她開心表示：「所有與會者皆順利於11月13日結業，獲得劍橋大學Clare Hall 官方證書。」

廣告 廣告

全球EMBA交流協會菁英受到邀與會EMBA Autumn Programme 2025高階商管課程。(圖/全球EMBA交流協會提供)

這次研習交流，劍橋大學賈奇商學院（營運與科技管理教授）Prof, Nektarios(Aris) Oraiopoulos、與劍橋大學賈奇商學院行銷學副教授Prof, Shasha Lu，特別為協會成員安排4大主題課程：「運用數據做出更佳決策」、「創新專案管理」、「行銷創新與増長」、「Ai時代的品牌風險管理」；劍橋大學副校長 Prof. David Cardwell則分享「劍橋大學策略與規劃」的講座，豐富學習研討課程，讓與會者沈浸在劍橋大學專業的學術環境與文化底蘊中，收穫滿滿。

全球EMBA交流協會菁英受到邀與會EMBA Autumn Programme 2025高階商管課程。(圖/全球EMBA交流協會提供)

除此以外，劍橋大學退休教授，如今是劍橋創業國際拓展計畫顧問、CambridgeInnovation Solutions 執行長：Dr Alex Smeets ，帶領協會參觀劍橋科學園區、聖約翰創新中心，這是由劍橋大學三一學院與St.John’s 學院所共同擁有的創新科技園區，並說明講解園區的創新計畫，讓大家瞭解到，成功永遠不是偶然，永遠stay foolish、stay hungry 才是王道！

協會理事長陳正修期許全球EMBA交流協會成員，能夠繼續為台灣在世界各地做學術性、產業性等多方面的交流，為台灣在世界各地做非官方交流，成為台灣重要的文化及產業行銷，讓全球知道「台灣」。