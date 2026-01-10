全白早餐紙袋讓人吃不下？內行曝「1真相」驚呆網

生活中心／吳宜庭報導



台灣的早餐店和小吃攤常使用紙袋裝餐點，不過不少民眾發現，這些紙袋多半印有可愛的卡通圖案，而非單純的純色設計。近期就有網友在Dcard發文好奇，「早餐店用的紙袋為什麼一定要印圖案？」，他認為這類紙袋大多是一次性消耗品，多數人吃完餐點就會丟掉，因此不需要印製圖案，「純色不是更省成本嗎？」，他甚至提到，如果是廠商或早餐店怕大小搞錯，印製數字或記號會更明確。





早餐店紙袋為何一定要印圖案？網吐槽「全白」沒胃口...內行揭「1秘辛」

原PO好奇，紙袋多是一次性消耗品，因此不需要印製圖案，「純色不是更省成本嗎？」。（圖／翻攝自Dcard）

廣告 廣告

這篇貼文引起網友熱烈討論，許多人美感角度提出看法。有網友表示，「光看袋子，味道都飄出來了」、「沒有圖案少了點傳統早餐店的味」、「有包手的廚師好吃，有圖案的袋子好吃」，還有人認為「就跟奶茶的封膜上有笑話，就覺得比較好喝又開心」。也有網友從實務角度分析，「有圖案真的蠻可愛，純白的紙袋沾到油污很明顯，圖案可以分散注意力」，甚至有網友回憶，這種印圖案的紙袋「可能是爸爸媽媽那一輩小時候覺得很酷很新奇，很有吃西式外食的感覺」。





早餐店紙袋為何一定要印圖案？網吐槽「全白」沒胃口...內行揭「1秘辛」

網友分享自身經驗，「封口膜全透明的話比有笑話的還貴」。（圖／翻攝自Dcard）

此外，也有在家經營早餐店的網友分享實務經驗。他們表示，印圖案除了美觀，也方便區分袋子正反面或不同尺寸的包裝，有助於操作流程順暢。一位店家就提到，「這種袋子的口一定會做不一樣長，才可以在全新的狀態下很容易打開，把漢堡放進去可不會弄髒食物」。其他店家則是考量成本的高低表示，純白紙袋或紙碗實際上可能比印圖案的還貴，「封口膜全透明的話比有笑話的還貴」、「我們家賣吃的，純白紙碗反而比印圖案的貴，所以可能省成本吧」。





原文出處：早餐店紙袋為何一定要印圖案？網吐槽「全白」沒胃口...內行揭「1秘辛」

更多民視新聞報導

遊客太多！日本白川鄉8分之一是台灣人 當地居民提醒「這一事」

家有喜事！「學姊」黃瀞瑩生了 柯文哲也來道賀

彰化「隱藏版龍虎塔」登新打卡點！屋主揭來由

