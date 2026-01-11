「全白松葉蟹」驚喜現身！遊客衝水族館搶看 專家曝：超罕見

日本兵庫縣北部外海捕獲的一對雌雄白色松葉蟹，近日被送往位於豐岡市瀨戶的水族館。（圖／翻攝自城崎海洋世界官網）

日本兵庫縣北部外海捕獲的一對雌雄白色松葉蟹，近日被送往位於豐岡市瀨戶的水族館「城崎海洋世界」。據悉，兩隻螃蟹全身呈白色，其中雄蟹已於9日放入展示水槽，吸引不少到館遊客駐足觀賞；而抱卵的雌蟹則被安排在後方飼育空間照養，館方計畫在幼生孵化後，持續培育至成蟹階段。

日本《每日新聞》報導，城崎海洋世界與兵庫縣但馬水產技術中心表示，雄性白色松葉蟹甲殼寬約11公分、重455公克，今年1月由新溫泉町的濱坂漁協轉讓。雌性白色松葉蟹更為罕見，甲殼寬約7公分、重110公克，於附近的津居山漁港上岸後，於2025年12月首次送抵城崎海洋世界。

館方指出，兩隻白色松葉蟹在眼睛等部位仍保有部分色素，推測屬於全身色素未完全顯現的個體。其甲殼呈現近乎透明的白色，雄蟹的肝胰臟（俗稱蟹膏）略帶藍色，而雌蟹的內子則呈現朱紅色。

城崎海洋世界飼育課長伊藤公一表示，白色個體自幼便十分顯眼，容易成為天敵目標，能存活近10年相當不易。水族館自2017年起推動「螃蟹計畫」，嘗試從卵開始培育，歷時約10年養成親蟹。此次他也期待透過這對白色松葉蟹的繁殖過程，觀察幼蟹是否同樣會呈現白色，為研究帶來新的發現。

