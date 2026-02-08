全盈、台新Pay參戰 赴日更有「利」

過年去日本玩，別再傻傻刷信用卡了！看好海外消費吸金力道，電子支付業者積極搶進跨境支付，繼街口支付、全支付、玉山銀行以及一卡通MONEY後，全盈支付與台新銀行（台新Pay）也在本月加入，不僅免收1.5％跨國交易手續費，全盈更祭出送機票、加碼最高40％超高回饋，比刷信用卡更划算。

根據日本政府觀光局（JNTO）統計，2025年8月台灣赴日旅客人數高達62萬人次，創下台灣旅客單月赴日人數新高紀錄；台灣旅客的消費力同樣表現亮眼，2025年7至9月期間，台灣旅客在日本的消費金額達3,020億日圓（約新台幣613.5億元），顯示台灣旅客為日本觀光消費的重要來源，也成為兵家必爭之地。

早在112年10月，街口支付、全支付與玉山銀行就與日本市占率最高的電子支付巨頭PayPay合作，跨境開通赴日電支業務，PayPay目前擁有超過7200萬名用戶，支付據點涵蓋全日本逾上百萬家特店，從大型百貨公司、便利超商、藥妝店、餐廳、居酒屋到拉麵店，甚至偏遠地區皆可使用，支付場景相當完整。

全盈支付表示，台灣旅客到日本旅遊消費時，只要看到商家支援「PayPay」支付條碼，即可直接開啟「全盈+PAY」APP或由全家便利商店APP開啟「全盈+PAY」掃碼付款，不僅減少攜帶大量現金的不便，還可免去1.5％跨國交易手續費，提升整體旅遊購物消費效率。

限時加碼 新舊用戶都受惠

為歡慶跨境日本支付服務上線，全盈+PAY特別推出限時回饋活動，自4月底於日本使用全盈+PAY掃碼「PayPay」付款，新戶可享筆筆10％全盈儲值金回饋，每人回饋上限100元；既有用戶則享筆筆5.5％全盈儲值金回饋，單筆最高回饋50元、每人每月回饋上限150元。

除了新舊戶都享有全盈儲值金，還可搭配日本3C百貨Bic Camera、愛電王，及知名藥妝店鶴羽藥妝的優惠券，最高免稅10％及7％折扣。活動期間累積消費滿新台幣999元，即有機會獲得日本雙人來回機票；累積滿新台幣1萬元，再加贈30萬全家Fa點，每人每月限領一次。

台新銀行的電支「台新Pay+」今年也正式開通日本PayPay支付服務，無論在超商、百貨、藥妝或電器賣場，上百萬家PayPay特約商店皆可輕鬆掃碼付款，歡慶服務上線，活動期間最高可享20.8％回饋，從藥妝掃貨、電器採購到日常消費，是不可或缺的支付利器。

綁信用卡 即時扣款最清楚

與街口、全支付及全盈支付最大不同，是多了綁定信用卡的支援，開啟台新銀行「Richart Life」APP，使用台新Pay+掃碼付款，可同時支援帳戶扣款與信用卡綁定，採即時扣款機制，消費金額清楚透明，無須擔心匯率波動，輕鬆告別現金找零與外幣兌換的不便。

最划算的消費作法，是綁定Richart卡並搭配「Pay著刷」權益，可享3.8％台新Point（信用卡）回饋；再結合Bic Camera等熱門通路提供的最高10％免稅優惠與店家最高7％折扣，整體回饋最高上看20.8％，加上海外交易免1.5％手續費，讓旅遊消費更省、更有感。

全盈支付總經理劉美玲指出，據日本經濟產業省統計，日本非現金交易占比在2024年已超過4成，且持續成長，赴日旅客在消費時，也逐漸從現金轉向支付，對跨境支付服務而言是重要利基之一，延續熟悉的支付習慣，隨時隨地掃碼付款，不僅免手續費、還能享回饋，進一步提升用戶黏著度與使用頻率。

劉美玲表示，現階段台灣跨境支付市場已從單向出境消費，逐步邁向「雙向跨境」與「支付服務深化」，隨著在日跨境支付上線後，將持續深入拓展更多日本消費場景，包括日本全家便利商店等，整合境內外支付生態圈，打造更完整、便利的跨境支付體驗。