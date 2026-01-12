全盛擁7間店！知名調酒師遭控「性侵2次」判無罪 酒吧妹：慶幸他很小

記者羅欣怡／新竹報導

知名王姓調酒師，全盛時期同時經營7間酒吧，但2023年卻遭外場女服務生小美（化名）指控性侵2次，王男遭檢方依「利用權勢性交罪」起訴。法官調查發現小美下體驗出的DNA和王男不符，再加上小美供詞反覆，一審判王男無罪；檢方上訴，經高等法院審理，仍維持無罪判決。可上訴。

但決書指出，王男在新竹擁有兩間酒吧，也是酒吧的實際決策者，小美則是兩間酒吧的外場人員，負責接待工作。2023年5月31日，王男邀請包含小美在內的3名員工到租屋處喝酒，酒酣耳熱之際，王男試探性摸胸，直接跟小美說「陪我」，小美則回「我有拒絕的權利嗎？」王男則稱：「妳覺得呢？」

小美指控，當時礙於上司與下屬的關係被迫聽從指示，在另外兩名員工離開後，小美又返回王男租屋處，兩人發生性行為，隔天早上醒來，小美又被要了一次，離開王男家後，隨即報警。

法官調閱小美的手機對話紀錄，發現小美事後曾傳訊向朋友哭訴，但也坦承「他並沒有硬上我，我也算默許了這件事」、「只能慶幸他很小，不然一定會更嚴重」等語；再加上同行的2名員工也證稱小美和王男在沙發上摟抱、講悄悄話，以及小美下體的DNA檢驗並非是王男，小美說辭反覆，因此一審認定缺乏充足事證，可以證明王男利用權勢對小美做出強迫性行為，判王男無罪。

檢方對判決不服提出上訴。由於小美的供述前後不一，也跟其他證人描述的情境不合，高等法院認為上訴無理由，予以駁回，全案仍可上訴。

