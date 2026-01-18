生活中心／陳崇翰 新北報導

新北猴硐是有名的貓村，全盛時期超過200隻貓，但最近發現貓咪明顯變少，剩下不到30隻。居民說，多數的貓結紮，加上遊客帶重口味的肉泥來餵，造成貓咪腎衰竭。負責照顧貓的貓公所，目前又還沒找到新團隊營運。里長建議，動保處未來進行有計畫繁殖，才不會讓貓村虛有其名。

兩隻貓咪在草皮上快樂追逐，虎斑貓、黑白貓、小三花全都有，遊客伸手摸摸頭、拍拍屁股，貓咪一臉享受，相當親人。新北侯硐以貓村聞名，但最近不少人發現，貓的數量明顯變少。

當地居民會固定餵食貓咪。（圖／民視新聞）拍拍箱子，要小貓快來吃飯，還真的很聽話。全盛時期貓村有超過200隻流浪貓，有人專門在餵，也有動保處獸醫來巡視，如今只剩不到30隻，主要是因為多數都已結紮，小貓當然跟著減少。當地居民也懷疑，許多遊客帶貓泥來餵貓，貓咪吃過量重鹹的東西，導致不少貓腎衰竭離世。

猴硐居民：「因為有區域性，本來我們這一區有40幾隻，新貓老貓算一算，只剩7隻而已。(貓泥)太鹹，不能一直餵，那個只是貓的零嘴，騙牠剪指甲、吃藥，不能一直吃，現在就是都買這個來餵 ，太鹹，腎衰竭。」

全盛期逾200隻「今剩不到30隻」 遊客訪猴硐貓村問：貓呢？

先前猴硐貓公所的委外廠商自行解約，還在尋找新團隊。（圖／民視新聞）光復里里長周晉億：「最多這裡1、200隻都有，可能比人多，現在少之又少。(建議)動保處那裡、貓公所要負責繁殖貓咪，放出來，養大一點放出來，你可以植晶片。」

新北市過去在猴硐設立"貓公所"，委外廠商經營，但先前業者自行解約，還在找新團隊接手。當地里長和居民偶爾也會幫忙照顧，但建議動保處和貓公所應該要有計畫繁殖，否則貓咪越來越少，以後遊客來貓村，都看不到可愛的身影了。

