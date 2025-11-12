全盲仍奪4屆冠軍 小林幸一郎攀1863公尺漁夫塔「看見」最美麗景致

盲人攀岩家小林幸一郎因「演出」紀錄神片《攀岳人生》名聲更上層樓，被日本搖滾女王濱田麻里盛讚是「地球上最帥的男人」。海鵬影業提供

日本勵志紀錄神片《攀岳人生》（Life Is Climbing）敘述日本盲人攀岩家小林幸一郎，攀越美國猶他州海拔1863公尺「漁夫塔」（Fisher Towers）的動人故事。小林幸一郎雖然在16歲愛上自由攀登運動，卻在28歲被診斷出患有罕見眼疾「色素性視網膜炎」，最後全盲。儘管人生遭遇種種困境，但小林從不放棄攀岩，除創下身障攀岩世界錦標賽4連霸冠軍紀錄，並以「看不見的牆也能克服」為理念，鼓勵世人透過攀岩活動挑戰自我。

獲日本電影評論家獎 盲攀紀錄保持人現身打氣

在紀錄神片《攀岳人生》裡，小林幸一郎在4度稱霸盲人攀岩錦標賽世界冠軍後，繼續邁向他的終極挑戰，前往美國猶他州，挑戰聳立於天地之間、海拔1863公尺的赤紅砂岩「漁夫塔」。

片中不僅重現小林過去獲獎的高光時刻，更敘述他如何與他的攀岩搭檔鈴木直也，展開這場驚天動地的冒險。該片榮獲第33屆日本電影評論家獎最佳紀錄片，更勇奪多倫多日本電影節觀眾票選獎。曾登上《時代》雜誌封面、世界8大洲最高峰盲攀紀錄保持人艾瑞克·維亨邁爾（Erik Weihenmayer），更「英雄惜英雄」在片中現身為小林打氣，引發攀岩界轟動。

世界八大洲最高峰盲攀紀錄保持人艾瑞克‧維亨邁爾（Erik Weihenmayer）英雄惜英雄。海鵬影業提供

搖滾女王盛讚「地球上最帥的男人」 搭檔聲音成雙眼友誼永恆不變

小林幸一郎在33歲那年遇見攀岩家鈴木直也，從此鈴木成為他的「雙眼及嚮導」，引導他征服無數高山與巨岩。難能可貴的是，小林始終將搭檔直也的聲音視為他的雙眼，透過他的語音指導，將自己生命託付於岩壁攀登之上。

兩人相識25年，永恆不變的友誼教人感動。當登上漁夫塔高峰的那一刻來臨，小林和觀眾一樣，都同時「看見」了人生最美麗感動的景緻，就是兩人永恆不變的友誼。

《攀岳人生》在日本造成轟動，知名漫畫家鈴木智子形容這是一場「奇蹟般的攀登」，而日本搖滾女王濱田麻里更是看得熱淚盈眶，大讚小林、鈴木「太猛了！」，並盛讚小林幸一郎是「地球上最帥的男人！」《攀岳人生》將於11月28日在台上映。



