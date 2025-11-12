全盲攀岩家挑戰1863公尺漁夫塔 小林幸一郎失明仍堅持夢想
記者許瑞麟報導／《攀岳人生》敘述日本盲人攀岩家小林幸一郎，攀越美國猶他州海拔1863公尺「漁夫塔」（Fisher Towers）的故事。曾登上《時代》雜誌封面、世界八大洲最高峰盲攀紀錄保持人艾瑞克維亨邁爾（Erik Weihenmayer）更英雄惜英雄現身為小林打氣，引發攀岩界轟動。
小林幸一郎16歲愛上自由攀登運動，28歲卻被診斷出患有「色素性視網膜炎」，最後全盲。儘管人生遭遇種種困境，但他從不放棄攀岩運動，除創身障攀岩世界錦標賽四連霸冠軍紀錄，並以「看不見的牆也能克服」為理念，鼓勵世人透過攀岩活動挑戰自我。
小林幸一郎33歲那年遇見攀岩家鈴木直也，對方從此成為他的雙眼及嚮導，引導他征服無數高山與巨岩，透過好友的語音指導，將自己生命託付於岩壁攀登之上。相識25年的兩人，總是抱著積極進取的心態、燦爛洋溢的笑容，就連面對困難都能樂在其中，堅不可摧的友誼讓人感動。
紀錄片《攀岳人生》裡，小林幸一郎前往美國猶他州，挑戰海拔1863公尺的赤紅砂岩「漁夫塔」。片中不僅重現小林過去獲獎的高光時刻，更敘述他如何與攀岩搭檔鈴木直也，展開這場驚天動地的冒險，不僅榮獲第33屆日本電影評論家獎最佳紀錄片，更勇奪多倫多日本電影節觀眾票選獎。
《攀岳人生》將於11月28日在台上映。
