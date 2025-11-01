全真瑜珈破產！台灣消保會代提團體訴訟

▲全真瑜珈自10月1日起停止營業，全台13間分館同步關閉。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 全台擁有多家分店的健身房「全真瑜珈TRUE YOGA FITNESS」，於10月1日起突然停止營業，導致數萬名會員權益受損，會員自組自救會，「全真瑜珈自救會」、「全真瑜珈會員互助會_非官方」，共計有4545人加入。北市法務局表示，經社團法人台灣消費者保護協會正式函覆台北市政府同意承接全真瑜珈倒閉所涉消費爭議團體訴訟，並於10月29日召開記者會，宣布即日起受理消費者申請加入團體訴訟。

北市法務局今日(1)表示，針對全真概念健康事業股份有限公司（TRUE YOGA FITNESS）突然宣布結束營業，造成眾多消費者權益受損一案，北市府除自事件爆發後第一時間即啟動跨局處應變機制外，加開專場法律諮詢服務並彙整常見問題QA，同時積極拜會溝通國內兩大優良消保團體商請承接團體訴訟。經社團法人台灣消費者保護協會正式函覆台北市政府同意承接全真瑜珈倒閉所涉消費爭議團體訴訟，並於10月29日召開記者會，宣布即日起受理消費者申請加入團體訴訟。

法務局提醒，消費者團體訴訟之目的，係為協助消費者集體求償並節省勞費，故於消費者保護法明文以讓與損害賠償請求權的方式，由消保團體代為訴訟。參與團體訴訟之消費者無須負擔任何費用，亦無須花費時間出庭，能大幅降低消費者求償成本。

另由於台灣消保協會受理全真瑜珈倒閉所涉消費爭議團體訴訟申請期限，僅至114年12月15日下午5時止，消費者若欲參與團體訴訟，應詳閱該協會公告內容，確認相關資格及應備文件，於時效內提出申請。相關申請書表格式及注意事項可至台灣消保協會官方網站查詢或電洽該協會洽詢(電話：07-9700726)。

法務局為使曾向台北市政府提起消費爭議申訴之消費者知悉此訊息，已於10月30日以簡訊發送方式，逐件通知提起申訴之消費者，共計2,006則，並於114年10月27日函請行政院消費者保護處、運動部、本府體育局、新北市政府、桃園市政府、台中市政府、嘉義市政府協助轉知轄內受害消費者團體訴訟資訊。

