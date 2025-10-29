全真瑜珈館、島嶼音樂祭 消保協會助求償 啟動團訟
國內近期發生多起大型消費爭議事件，知名瑜珈品牌「TRUE YOGA全真瑜珈健身」10月無預警歇業，導致全國上萬名消費者求償無門；另外，La Rue品沐川公司去年臨時取消「島嶼音樂祭」活動，至今仍有約4000張門票尚未退款，引發粉絲不滿。對此，台灣消費者保護協會29日宣布，針對2案啟動團體訴訟，協助受害者爭取相關權益。
「全真瑜珈」今年10月1日起全面停業，全台13家分店員工及上萬名會員受影響。受害消費者蔡小姐表示，她跟公司簽下5年合約，卻遇到無預警倒閉，約損失15萬元；受害消費者Y小姐也指出，她的合約大概還有2年才到期，另有19堂教練課還未執行，損失約6萬元，今年下半年就陸續傳出全真財務出狀況的消息，還聽聞館內教練在6、7月後都只領到基本薪資，原本該有的抽成款項都未收到。
另外，品沐川公司原預計於2024年11月在高雄舉辦「島嶼音樂祭」，因為該活動已建立口碑，吸引不少海內外歌迷購票，但主辦單位卻在9月底突然宣布取消活動，一開始品沐川公司答應退費，隨後卻遲遲沒有完成退款作業，讓大家都相當錯愕。
對此，高雄市消費者保護室主任殷茂乾說明，品沐川公司在「島嶼音樂祭」活動總售票數量為5962張，約2000張已退費，還有近4000張門票尚未完成退款，未還款金額達數百萬元，後續將持續協助消費者爭取應有權益。
台灣消保協會指出，儲值型、預付型消費風險較高，協會已集結律師團隊依「消費者保護法」啟動團體訴訟，代理全真瑜珈與島嶼音樂祭的受害者求償。將由律師許淑清、黃有衡、陳倩宇共同掛名，協助他們透過法律途徑爭取退費。
台灣消保協會呼籲，受害消費者應主動站出來，到協會官網填寫團訟申請書，讓律師團得知民眾損失的實際狀況。收件時間自即日起至12月15日，團訟無須任何費用，若有人假冒協會名義要求繳費，皆屬詐騙行為，提醒消費者勿再受騙上當。
