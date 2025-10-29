全真瑜珈、島嶼音樂祭案 消保協會提團訟
全真瑜珈9月底無預警歇業，全台逾4萬名會員求助無門；另去年宣布取消的島嶼音樂祭至今有4千多張門票未退費，全案拖延逾一年。台灣消費者保護協會昨宣布啟動團體訴訟，代理受害者透過法律途徑爭取退費。
消保協會指出，儲值型、預付型消費風險高，協會已集結許淑清、黃有衡、陳倩宇3律師代理全真瑜珈與島嶼音樂祭受害者求償，受害者可上消保協會官網填表格，提供合約、繳費紀錄與對話證據，收件至12月15日止，團訟不需費用。
全真瑜珈在台經營20年，會員數曾高達6萬人，旗下13家分店，部分位在精華地段，今年9月底卻突然宣布破產歇業，全台會員陸續成立自救會。多名受害者昨在消保協會陪同下出面控訴，指全真倒閉前仍持續賣高額課程，卻無預警歇業。
蔡姓會員因打算產後健身，續約至2029年，卻成受害者，損失約15萬元。第1次報名健身課的Y小姐有19堂教練課未使用，損失約6萬元，她透露，當時傳出全真財務有狀況，倒閉前教練還安撫大家不會有影響，結果不到一周就倒了。
另品沐川公司承辦音樂節活動出包，去年9月底突宣布取消11月島嶼音樂祭活動，主辦方IG官網曾張貼退款公告，1年多來有不少留言催款，卻不見退款。高雄市主任消保官殷茂乾表示，島嶼音樂祭去年約賣出6千張票，約退款2千張，仍有4千張未退費，金額估計達數百萬元，市府已受理298件申訴，協助75件完成退費。
